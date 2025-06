Mariana Rios relembra demissão inusitada quando trabalhava em loja de shopping

Vai uma "demissãozinha" aí? Em entrevista a Fernanda Paes Leme em podcast, Mariana Rios relembrou o motivo de ter sido dispensada de um trabalho em uma loja de shopping. A apresentadora trabalhava como vendedora e levou bronca da gerente por falar com os clientes no diminutivo. "Olha essa jaquetinha, que linda", resgatou Mariana. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!