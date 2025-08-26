Taylor Swift é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (26)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Taylor Swift é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (26). A cantora anunciou em suas redes sociais que irá se casar com Travis Kelce.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h28 desta terça.
Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Taylor Swift” são: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Acre, apontou o Google Trends. Confira:
Taylor Swift anuncia que irá se casar com Travis Kelce
Um dos casais mais famosos do mundo anunciou que irão se casar. A cantora pop Taylor Swift, dona de diversos hits e conhecida mundialmente, anunciou que irá se casar com Travis Kelce, um dos principais jogadores de futebol americano.