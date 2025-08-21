Tigrinho, traições e acidente: relembre as polêmicas de Bia Miranda e Gato Preto Casal possui histórico de agressões mútuas e repetidas, além de serem investigados por suposto envolvimento ilegal com apostas Famosos e TV|Do R7 21/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Accidente de Bia Miranda e Gato Preto envolve colisão de carro de luxo em São Paulo.

Histórico de agressões mútuas e confusões públicas entre o casal é revelado.

Investigações da Polícia Civil associam o casal a apostas ilegais e movimentações financeiras suspeitas.

Brigas pessoais se intensificam, incluindo desentendimentos familiares e confrontos em boates. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gato Preto conheceu Bia Miranda em uma balada, em agosto de 2024 Reprodução/Instagram

O acidente envolvendo o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, e Bia Miranda, na manhã de quarta-feira (20), reacendeu a atenção para a série de polêmicas que cercam o casal. O carro de luxo em que estavam, uma Porsche avaliada em R$ 1,5 milhão, bateu em um poste e em outro veículo na Avenida Faria Lima, em São Paulo, deixando ao menos uma vítima hospitalizada. Samuel foi preso em Guarulhos, levado ao 14º Distrito Policial de Pinheiros, enquanto o caso foi registrado no 15º DP, no Itaim Bibi.

“O carro do senhorzinho é lixo, a gente arca com a responsabilidade”, disse Bia sobre a colisão. Ela reforçou que nem ela e nem Gato Preto teriam se machucado. “Não sei quem está errado ou quem está certo só sei que graças a Deus ninguém se machucou”, completou.

Antes do acidente, o casal já acumulava um histórico de confusões públicas. Há poucos meses, Bia acusou Samuel de agressão física durante o relacionamento. “Está doendo muito, não só os machucados mas por dentro também. Chegou no limite, chegou no ponto final. E só para deixar claro, ele está machucado mas eu só me defendi e parece que a errada sou eu. Uma coisa é estar errada de dar várias chances, sim fui uma idiota, mas quem nunca né?”, relatou. Na época, Samuel respondeu que sentia “nojo de si mesmo” por ter se envolvido com a influenciadora.

Parto após discussão

As brigas não foram apenas verbais. Durante a gestação da filha do casal, Maysha, de 1 ano, a relação continuou marcada por crises. Em uma discussão, Bia entrou em trabalho de parto e a menina nasceu prematura, permanecendo dias na UTI. A jovem já é mãe de Kaleb, fruto de um relacionamento anterior com o DJ Buarque. Samuel tem outro filho, também chamado Samuel, com Nicolly Rodrigues.

Episódios de agressão

Em junho, Bia contou que o influenciador puxou seu cabelo em uma festa após um episódio de ciúmes. “Vim aqui me desculpar e pedir mais uma chance para mostrar para vocês que sou um cara diferente daquele que demonstrei ser”, disse Samuel quando a filha nasceu, tentando recuperar a confiança do público.

Investigados

O histórico recente também inclui envolvimento em operações policiais. No início de agosto, Bia, Samuel e a mãe dela, Jenny Miranda, foram alvos de uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a divulgação de cassinos online ilegais. O casal foi listado entre os 15 investigados suspeitos de atrair seguidores com promessas enganosas de lucros rápidos. Relatórios do Coaf apontaram movimentações financeiras suspeitas que somam mais de R$ 4 bilhões.

As ostentações nas redes sociais fazem parte da imagem construída pelos dois. Samuel, de 31 anos, tem cerca de 200 mil seguidores, enquanto Bia soma 5,3 milhões. Entre publicações de festas, dancinhas e publicidade de apostas, não faltam registros de luxo.

Na noite do acidente, Samuel mostrou quatro garrafas de uísque Blue Label em uma boate. Já Bia, de 21 anos, relatou em entrevista anterior que chegou a gastar R$ 80 mil em uma única noite, comprou uma BMW X6 de R$ 1 milhão, uma bolsa Louis Vuitton de R$ 40 mil, uma jaqueta da mesma marca por R$ 80 mil e um cordão personalizado de R$ 200 mil. Ela ainda afirmou ter feito um Pix de R$ 800 mil para dar entrada em uma casa.

Brigas familiares

A vida pessoal de Bia também é marcada por desentendimentos familiares. Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen e mãe da influenciadora, já criticou publicamente a filha. “Já cansei das humilhações dela. Sempre foi tratada como uma princesa, mas sempre preferiu se envolver com noia, bandido... Agora que ficou rica, o dinheiro subiu à cabeça e ela acha que pode pisar em todo mundo. Esquece que o mundo dá voltas”, disse Jenny.

Conflitos também se estenderam para fora da família. Dois dias antes do acidente, Bia se envolveu em uma briga em uma boate com Isa Soares, ex-namorada de Samuel. A ex jogou pertences do influenciador no casal, e as duas entraram em confronto físico. Pouco depois, Bia publicou um vídeo no banco do carona do Porsche afirmando: “Espero que isso entre na cabeça de vocês, é quase regra pra gente mulher. Quer fazer graça? Sustenta sua graça. Quer provocar? Sustenta sua provocação. Quer encarar? Sustenta sua encarada. Quer ficar jogando debochinho, na risadinha? Sustenta”.

Pego no flagra

Na madrugada seguinte ao acidente, Bia queimou roupas de Samuel na frente dele e compartilhou imagens nas redes sociais. Momentos depois, ele foi encontrado pela polícia em seu apartamento, completamente nu e acompanhado de duas mulheres, quando acabou detido.

