Saiba o que Bia Miranda fez após Gato Preto ser flagrado nu com duas mulheres

Bia Miranda havia defendido Gato Preto nos stories Reprodução/Instagram/@biamiranda; Reprodução/Fala Brasil

O casal de influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, está no centro de um verdadeiro escândalo que mistura acidente de carro, polícia, traição e flagra comprometedor… 😳

Na manhã da última quarta-feira (20), os dois se envolveram em um acidente de carro no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. A Porsche de luxo do influenciador, avaliada em R$ 1,5 milhão, ficou completamente destruída após colidir com um Hyundai HB20 e derrubar um poste de semáforo.

Pouco antes do acidente, Gato Preto publicou stories em clima de festa, mostrando bebidas alcoólicas e momentos com Bia Miranda.

Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Alvorada Moema. Trata-se do filho de Edilson Maiorano, dono do carro atingido. Ele contou que levava o rapaz até a estação de trem para ir à faculdade, quando o influenciador avançou o sinal vermelho e colidiu com seu veículo.

O jovem bateu a cabeça, sofreu contusões nas mãos e também fraturas na mandíbula. Ele aguarda avaliação médica para saber se será necessária cirurgia.

E não para por aí! A polícia foi até o apartamento de Gato Preto após o acidente, e o que encontraram por lá deixou todo mundo de queixo caído: o influenciador estava nu e acompanhado de duas mulheres, também nuas.

Diante da repercussão, Bia Miranda apagou os stories em que saía em defesa do amado. Inicialmente, ela havia tentado minimizar o ocorrido e afirmou que estava indo até a delegacia resolver a situação, mas mudou de postura depois que as imagens do flagra vieram à tona.

Agora, o que era só um acidente virou um escândalo daqueles e parece que o relacionamento também bateu de frente com a realidade… 👀

