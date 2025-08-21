Saiba o que Bia Miranda fez após Gato Preto ser flagrado nu com duas mulheres
Depois de acidente com carro de luxo, influenciador foi flagrado em situação comprometedora
O casal de influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, está no centro de um verdadeiro escândalo que mistura acidente de carro, polícia, traição e flagra comprometedor… 😳
Na manhã da última quarta-feira (20), os dois se envolveram em um acidente de carro no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. A Porsche de luxo do influenciador, avaliada em R$ 1,5 milhão, ficou completamente destruída após colidir com um Hyundai HB20 e derrubar um poste de semáforo.
Pouco antes do acidente, Gato Preto publicou stories em clima de festa, mostrando bebidas alcoólicas e momentos com Bia Miranda.
Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Alvorada Moema. Trata-se do filho de Edilson Maiorano, dono do carro atingido. Ele contou que levava o rapaz até a estação de trem para ir à faculdade, quando o influenciador avançou o sinal vermelho e colidiu com seu veículo.
O jovem bateu a cabeça, sofreu contusões nas mãos e também fraturas na mandíbula. Ele aguarda avaliação médica para saber se será necessária cirurgia.
E não para por aí! A polícia foi até o apartamento de Gato Preto após o acidente, e o que encontraram por lá deixou todo mundo de queixo caído: o influenciador estava nu e acompanhado de duas mulheres, também nuas.
Diante da repercussão, Bia Miranda apagou os stories em que saía em defesa do amado. Inicialmente, ela havia tentado minimizar o ocorrido e afirmou que estava indo até a delegacia resolver a situação, mas mudou de postura depois que as imagens do flagra vieram à tona.
Agora, o que era só um acidente virou um escândalo daqueles e parece que o relacionamento também bateu de frente com a realidade… 👀
