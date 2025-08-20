Simaria posta foto completamente nua e apaga minutos depois
Publicação durou pouco, mas foi o suficiente para reacender o nome da cantora na boca do povo
Após um bom tempo longe dos holofotes, sem lançar música nova, sem pisar nos palcos e quase sem dar sinal de vida, Simaria reapareceu... e do jeito mais inesperado (ou estratégico?) possível!
Na última terça-feira (19), a cantora, que fazia dupla com Simone Mendes, publicou em seu perfil uma foto íntima completamente nua, posando diante de um espelho.
Os cabelos longos cobriam os seios, e a pose foi “estudada” o suficiente para não mostrar demais. Mas o conteúdo, claro, chamou atenção até de quem nem lembrava mais dela.
A imagem ficou no ar por poucos minutos, mas a internet é rápida: seguidores correram para tirar print e espalharam o clique nos perfis de fofoca. Ela apagou o post logo depois, mas aí já era tarde. O burburinho estava formado.
Nos comentários, teve de tudo: gente dizendo que foi um “acidente digital”, outros achando que a cantora confundiu os botões do Instagram… mas também tem quem diga o que muita gente pensou: será que foi mesmo sem querer? Ou seria uma forma de chamar atenção, já que ninguém ouvia falar dela há tempos?
Desde o fim da dupla com Simone, em 2022, Simaria tem mantido uma vida discreta, longe dos holofotes, sem carreira solo firme e mais presente em tretas de bastidores do que em sucessos nas paradas. A foto quente, se não foi proposital, pelo menos garantiu que o nome dela voltasse a circular.
Até agora ela não se pronunciou sobre o ocorrido, nem para negar, nem para assumir a “escorregada”.
E a dúvida segue no ar: foi engano ou marketing? 🤔
