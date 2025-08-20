Após deixar de seguir Ana Castela, Gustavo Mioto dá unfollow até nos ex-sogros Cantor cortou laços virtuais com os pais da ex nas redes sociais logo após rumores de aproximação entre a Boiadeira e Zé Felipe Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/08/2025 - 10h05 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gustavo Mioto deixou de seguir Ana Castela e os pais dela nas redes sociais.

A decisão gerou repercussão entre os fãs, com opiniões divididas sobre o corte de laços virtuais.

A medida ocorre em meio a rumores de um possível relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe.

A Boiadeira teria sido vista em um jatinho com Zé Felipe, aumentando os rumores sobre o novo casal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gustavo Mioto parou de seguir os pais de Ana Castela Reprodução/Instagram/@gustavomioto/@michelecastela

Quando a gente pensa que a confusão acabou… vem mais! Após deixar de seguir a ex-namorada Ana Castela nas redes sociais, Gustavo Mioto foi além e também deu unfollow nos pais da cantora, Michele e Rodrigo Castela. 😳

Isso mesmo: o sertanejo cortou laços virtuais com a Boiadeira e os ex-sogros!

A movimentação nas redes não passou despercebida pelos fãs, que logo perceberam o sumiço dos nomes no perfil de Mioto. E claro que a atitude repercutiu nas páginas de fofoca do Instagram, gerando aquela divisão de opiniões.

Teve gente que apoiou a decisão, dizendo que é melhor seguir em frente, enquanto outros acharam desnecessário o corte total com a família da ex.

‌



Tudo isso acontece em meio aos rumores de um affair entre Ana Castela e Zé Felipe. Os dois, que têm uma amizade de infância, estariam mais próximos nas últimas semanas.

A boiadeira, inclusive, teria até pego uma carona no jatinho de Zé Felipe para Londrina, o que aumentou ainda mais os burburinhos sobre um possível envolvimento.

‌



Até então, mesmo após o término com Ana, Gustavo Mioto ainda seguia a ex e seus pais nas redes sociais. Mas agora… não segue mais ninguém da família Castela. Será que foi por ciúmes? Ou foi só uma grande coincidência?

No mundinho pantanoso dos famosos, a gente sabe: onde há fumaça, há fogo… 🔥

