Após deixar de seguir Ana Castela, Gustavo Mioto dá unfollow até nos ex-sogros
Cantor cortou laços virtuais com os pais da ex nas redes sociais logo após rumores de aproximação entre a Boiadeira e Zé Felipe
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Quando a gente pensa que a confusão acabou… vem mais! Após deixar de seguir a ex-namorada Ana Castela nas redes sociais, Gustavo Mioto foi além e também deu unfollow nos pais da cantora, Michele e Rodrigo Castela. 😳
Isso mesmo: o sertanejo cortou laços virtuais com a Boiadeira e os ex-sogros!
Veja também
A movimentação nas redes não passou despercebida pelos fãs, que logo perceberam o sumiço dos nomes no perfil de Mioto. E claro que a atitude repercutiu nas páginas de fofoca do Instagram, gerando aquela divisão de opiniões.
Teve gente que apoiou a decisão, dizendo que é melhor seguir em frente, enquanto outros acharam desnecessário o corte total com a família da ex.
Tudo isso acontece em meio aos rumores de um affair entre Ana Castela e Zé Felipe. Os dois, que têm uma amizade de infância, estariam mais próximos nas últimas semanas.
A boiadeira, inclusive, teria até pego uma carona no jatinho de Zé Felipe para Londrina, o que aumentou ainda mais os burburinhos sobre um possível envolvimento.
Até então, mesmo após o término com Ana, Gustavo Mioto ainda seguia a ex e seus pais nas redes sociais. Mas agora… não segue mais ninguém da família Castela. Será que foi por ciúmes? Ou foi só uma grande coincidência?
No mundinho pantanoso dos famosos, a gente sabe: onde há fumaça, há fogo… 🔥
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp