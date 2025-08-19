Tainá Militão desabafa sobre saudade dos filhos com Léo Pereira: ‘Sinto muita falta deles’ Influenciadora contou como lida com a divisão da guarda das crianças Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/08/2025 - 15h05 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tainá Militão desabafou sobre a saudade que sente dos filhos com Léo Pereira.

A influenciadora tenta equilibrar a rotina de cuidados, compartilhando a guarda das crianças.

Ela frequentemente leva os filhos em viagens, mas a logística nem sempre permite.

Enquanto isso, Éder Militão enfrenta uma disputa judicial relacionada à pensão alimentícia com sua ex. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tainá Militão e Léo Pereira dividem a guarda dos filhos Reprodução/Instagram/@tainamilitao

A influenciadora Tainá Militão, esposa do jogador Éder Militão, abriu o coração nesta terça-feira (19) ao falar sobre a rotina de divisão de cuidados com os filhos, frutos do relacionamento anterior com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira — que atualmente namora a influenciadora Karoline Lima, ex de Militão. 👀

Durante uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Tainá foi sincera sobre como lida com a saudade dos pequenos:

“Eu sinto muita falta deles, muita mesmo. O pai pega um final de semana sim e um não e uma vez na semana. Então, eu tento casar os finais de semana que ele está com as crianças para eu viajar. Às vezes dá, às vezes não dá. Em viagens mais longas, eu sempre tento levar as crianças”, contou.

Ela explicou que sempre que possível leva os pequenos com ela em compromissos fora da cidade, mas nem sempre a logística ajuda:

‌



“Quando passa mais de uma semana, eu sempre tento trazer eles comigo. E aí, é uma semana que ficou fora, eu tento casar com os dias que ele está. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas a falta, sentir falta, eu sinto todos os dias”, lamentou.

Tainá ainda contou que, quando os filhos estão com o pai, ela liga para eles várias vezes ao dia.

‌



👉 Vale lembrar: enquanto Léo Pereira e Tainá Militão se organizam de forma pacífica para dividir os cuidados com os filhos, Éder Militão segue enfrentando uma disputa judicial com Karoline Lima, com quem tem uma filha, Cecília. O jogador do Real Madrid está pedindo a redução do valor da pensão alimentícia.

