Eduardo Costa vive crise no casamento Cantor e a mulher se conheceram em 2021 e vivem clima de pé de guerra Fabíola Reipert 20/08/2025 - 02h00

Eduardo Costa e a mulher estariam brigando bastante Reprodução/Instagram/@marianapolastreli

Eduardo Costa e a “influenciadora” Mariana Polastrelli não andam falando a mesma língua. Segundo pessoas próximas, eles têm brigado bastante e o ambiente está pesado por lá. Estaria até rolando aquele lance de chumbo trocado, sabe?

O casal se conheceu em 2021 e oficializou a união em 2023. O relacionamento começou de forma conturbada, já que ela era casada com outro Eduardo, com quem tem três filhos.

Na época, o ex-marido acusou Mariana de traição e de ter largado os três filhos para viver o romance com o sertanejo. Foi o maior barraco!

Depois disso, o filho mais novo foi morar com a mãe e o padrasto famoso, e acabou virando o queridinho de Eduardo Costa, que trata o menino como se fosse dele.

Oficialmente, principalmente nas redes sociais, o casamento dos dois continua bem, obrigada, pois Mariana não deixou de postar fotos com o marido famoso para afastar rumores de crise.

Ela já chegou a expor publicamente que Eduardo é bem ciumento… A ponto de obrigar que ela apagasse fotos de biquíni e repostasse com edição, tirando a parte em que ela mostrava muito o bumbum!

O Blog da Fabíola Reipert deseja sinceramente que os dois se acertem.

