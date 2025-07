Produtor de Eduardo Costa é acusado de agredir cantor antes de show em Goiás

O cantor Erick Lins relatou que foi agredido por um produtor da equipe de Eduardo Costa antes de um show em Goianópolis (GO). Para A Hora da Venenosa, Erick explicou que pediu uma foto com a família ao lado do cantor e foi tratado de forma hostil pelo produtor, que teria dado um soco nele. "Abriu quatro pontos no meu supercílio e sangrou bastante", relembrou Erick. A assessoria de Eduardo ainda não se pronunciou.



