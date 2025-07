Mulher de Eduardo Costa treina para ‘encorpar’ e diz que marido prefere as ‘cheinhas’ Mariana revelou que foi para a academia após comentário do cantor e causou burburinho nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h43 ) twitter

Mulher de Eduardo Costa contou que está tentando 'encorpar' para agradar o marido Reprodução/Instagram/@marianapolastreli/@eduardocosta

A mulher do cantor Eduardo Costa resolveu pegar firme na academia… mas o motivo do treino é que chamou a atenção!

Mariana revelou nas redes sociais que está tentando mudar o corpo para agradar o marido — e não demorou muito para o assunto virar polêmica. É que o motivo do “projeto encorpada” foi escancarado por ela mesma numa postagem sincerona.

Em um clique na academia de casa, ela apareceu pegando peso e soltou a legenda: “Pegar um pesinho pra ver se dou uma encorpadinha. “Pegar um pesinho pra ver se dou uma encorpadinha. Meu marido falou q estou muito magrinha e que prefere mais ‘cheinha’. 🤭😆 Manda quem pode, obedece quem tem juízo. 🤗”

A frase gerou reação imediata de seguidores que ficaram divididos: teve quem achou engraçado, teve quem criticou a ideia de mudar o corpo só pra satisfazer o gosto do marido.

‌



E o detalhe que deixou tudo ainda mais curioso: quem curtiu a publicação foi ninguém menos que o ex-marido de Mariana, Eduardo Polastreli, com quem ela tem três filhos.

Será que os dois Eduardos tem a mesma opinião? 👀

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.