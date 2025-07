Filho de Malu Mader e Tony Bellotto causa revolta ao falar de morte de Juliana Marins: ‘Não tenho pena nenhuma’ João Mader fez postagem responsabilizando a vítima, mas ninguém havia perguntado a opinião dele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h53 ) twitter

Filho de Malu Mader e Tony Bellotto provocou indignação ao comentar morte de Juliana Marins Reprodução/Instagram

João Mader, filho da atriz Malu Mader e do músico Tony Bellotto, provocou indignação nas redes sociais ao falar, de forma insensível, sobre a morte da brasileira Juliana Marins, que faleceu durante uma trilha na Indonésia.

O comentário veio sem que ninguém tivesse pedido a opinião dele, mas João resolveu se pronunciar mesmo assim: “Isso sim é se colocar em risco. Vamos combinar, né. Curioso que essas pessoas não são punidas feito outras que não se colocam em risco em momento algum.”

O que mais revoltou o público, porém, foi o trecho seguinte, em que ele parece responsabilizar a própria vítima: “Fico pensando: Essas pessoas não têm família? Mãe, pai? Pra fazer uma merda dessas? Buscam tanto a morte trágica, que uma hora a morte trágica vem. Eu não tenho pena nenhuma.”

As falas foram duramente criticadas pelos usuários, que classificaram os comentários como cruéis e desrespeitosos com a dor da família da jovem. A repercussão negativa foi imediata, e João acabou apagando a publicação.

Mesmo assim, ele voltou a se pronunciar. Embora em tom menos agressivo, reafirmou seu posicionamento, defendendo que esse tipo de passeio deveria ser proibido: “Tem que proibir esses passeios, interditar. Por favor, não façam mais isso não, falo pela segurança de quem vai numa coisa dessas. É muito perigoso gente.”

E foi além: “Eu não só não iria, como se eu tivesse um parente que quisesse ir eu o internaria em uma clínica. Não é exagero, nem brincadeira, eu já vi gente que foi internada porque estava no aeroporto com passagem comprada pra Colômbia.”

Após os novos comentários, ele desativou os comentários das postagens — mas o estrago já estava feito.

Enquanto isso, o corpo de Juliana Marins chegou ao Brasil na última terça-feira (1º) e será velado em Niterói nesta sexta-feira (4). Nas redes sociais, amigos, familiares e figuras públicas prestaram homenagens à jovem, conhecida pelo amor às atividades ao ar livre.

