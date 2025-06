Mulher de Eduardo Costa corta foto sensual na praia após levar 'bronca' do cantor

Ciumento? Só um pouco! Eduardo Costa não gostou nada de ver as curvas da esposa expostas nas redes sociais e fez Mariana Polastreli apagar as fotos que postou. A mulher do cantor, então, cortou o próprio corpo dos registros e explicou: "O marido brigou, eu excluí, cortei e repostei". Veja!



