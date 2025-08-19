Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Ciumento? Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela após boatos de affair da ex com Zé Felipe

Fãs do antigo casal notaram que o cantor deu o famoso "unfollow" na Boiadeira nas redes sociais

Fabíola Reipert|Do R7

Gustavo Mioto deixou de seguir Ana Castela e os ex-sogros nas redes sociais e não passou despercebido pelos fãs. Isso tudo após surgirem rumores sobre um possível affair entre a Boiadeira e o cantor Zé Felipe. Será que foi por ciúmes? Ou mera coincidência?

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • polemica
  • ana-castela
  • Zé Felipe

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.