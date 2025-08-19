Ciumento? Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela após boatos de affair da ex com Zé Felipe

Gustavo Mioto deixou de seguir Ana Castela e os ex-sogros nas redes sociais e não passou despercebido pelos fãs. Isso tudo após surgirem rumores sobre um possível affair entre a Boiadeira e o cantor Zé Felipe. Será que foi por ciúmes? Ou mera coincidência?



