Raul Gil se defende após briga pública com filha e neta: 'Nenhuma das duas passou necessidade' Apresentador rebateu críticas de Nanci e Raquel Gil e relembrou apoio financeiro às duas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Raul Gil grava vídeo defendendo-se após críticas de sua filha Nanci e neta Raquel sobre apoio familiar.

Raquel denuncia notificação de Raulzinho proibindo-as de falarem sobre a família.

Raul Gil rebate acusações, afirmando que nunca deixou Nanci e Raquel passarem necessidades e sempre as apoiou financeiramente.

Raulzinho também se defende, esclarecendo que a notificação não pede indenização, mas solicita o fim de publicações ofensivas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Raul Gil rebateu a filha e a neta em meio à briga familiar Reprodução/Instagram/@raulgil3

A briga familiar envolvendo os herdeiros de Raul Gil acaba de ganhar mais um capítulo! Na última terça-feira (19), o apresentador resolveu quebrar o silêncio e gravou um vídeo para rebater as polêmicas declarações feitas por sua filha, Nanci Gil, e a neta, Raquel Gil, nas redes sociais.

Tudo começou quando Raquel, de 25 anos, usou seu perfil para denunciar que ela e a mãe teriam recebido uma notificação extrajudicial enviada por Raul Gil Junior, o Raulzinho, proibindo-as de falar publicamente sobre a família.

“A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio [Raulzinho], ou seja, meu próprio sangue, que a gente não pode falar sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, à qual a gente, supostamente, pertence”, disparou a jovem. E ainda completou: “Estamos correndo o risco de uma ação indenizatória caso a gente fale alguma coisa que eles considerem que vai além da liberdade de expressão, mesmo que seja sobre nossa própria vida e história.”

A repercussão foi tanta que Raul Gil decidiu responder e abrir o coração: “Vocês que têm acompanhado Instagram, YouTube... E tem visto a minha filha, Nanci, que eu amo tanto, e a minha neta Raquel, que eu amo também, falando coisas do pai. Minha filha Nanci, desde que nasceu, eu cuido dela com maior carinho do mundo. Quando ela fez 15 anos, meu Deus, entreguei meu coração. Fiz um festão com um monte de artista.”

Ele ainda lembrou dos programas que a filha teve na TV e rebateu as acusações de abandono: “Minha filha nunca passou necessidade, nem minha filha, nem minha neta, nenhuma das duas passou necessidade e todas as viagens que elas fizeram, eu tava lá, patrocinei, não queria nem saber. Londres, Japão, Coreia... Não deixei minha filha e minha neta passarem por momentos desagradáveis.”

Sobre as declarações feitas por Nanci e Raquel, o apresentador lamentou: “Se elas falaram de mim, que que eu vou fazer? Elas falaram pela própria vontade. Ai se todos os pais fossem como eu fui e sou, mas assim mesmo eu oro por elas, leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia há mais de 20 anos. A minha fé é grande, poderosa...”

Raul Gil ainda desmentiu uma das alegações da filha sobre uma suposta frase ofensiva que ele teria dito: “Nunca falei para você ir lavar louça, não. Eu lavei muita louça, eu gosto de lavar louça. Você fica falando que eu mandei você lavar louça. Mandei: ‘Graças a Deus que você tem louça para lavar. Tem gente que não tem nem comida’.”

E para encerrar com aquele famoso climão: “Um beijo para você, Nanci. Um beijo para Raquel. Um beijo pro Raul, pra Carol e pras minhas netas. Que Deus abençoe vocês”, disse o apresentador, que ainda fez mistério: “Eu estou voltando. Aguarde aí porque vem aí Programa Raul Gil.”

Do outro lado da treta, Raulzinho também se defendeu! O diretor, que trabalha com o pai há 40 anos, afirmou que não há qualquer pedido de indenização na notificação enviada à irmã. Segundo ele, o documento apenas pedia o fim das publicações ofensivas, como uma no Dia dos Pais, quando Nanci chamou o pai de “ausente” e disse nunca ter ganhado presente dele.

Raulzinho contestou a fala da irmã e foi direto: o pai sempre ajudou Nanci financeiramente, inclusive com a compra de imóveis e após a separação dela. 😬

Eita atrás de eita! Essa novela da família Gil parece estar longe de acabar... A gente segue de olho! 👀

