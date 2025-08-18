Filho de Raul Gil envia notificação extrajudicial para impedir que irmã e sobrinha falem da família Disputa familiar ganhou repercussão sociais após a neta do apresentador expor detalhes da briga Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Raul Gil enviou notificação extrajudicial contra a irmã, e neta do apresentador expôs o caso Reprodução/Instagram/@raulgil3

A briga familiar entre os herdeiros de Raul Gil ganhou mais um capítulo. A neta do apresentador, Raquel Gil, de 25 anos, filha de Nanci Gil, revelou nas redes sociais que o tio, Raul Gil Junior (o Raulzinho), enviou uma notificação extrajudicial proibindo que ela e a mãe falem publicamente sobre os problemas da família.

Segundo Raquel, mãe e filha agora correm risco de sofrer uma ação indenizatória caso comentem algo que os parentes considerem ofensivo, mesmo que seja sobre suas próprias vidas.

“A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio [Raulzinho], ou seja, meu próprio sangue, que a gente não pode falar sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, à qual a gente, supostamente, pertence”, disse a jovem.

‌



Ela continuou: “Estamos correndo o risco de uma ação indenizatória caso a gente fale alguma coisa que eles considerem que vai além da liberdade de expressão, mesmo que seja sobre nossa própria vida e história.”

Por fim, ela fez um pedido: “Por favor, não perguntem mais da família, do meu avô, do meu tio, da minha avó, porque a gente não pode mais falar nada, senão a gente vai ser processada.”

‌



Raul Gil Junior, no entanto, contesta a fala da sobrinha e afirma que não há menções a um pedido de indenização na notificação extrajudicial.

O motivo da notificação

No documento, ao qual o Blog da Fabíola Reipert teve acesso, Raulzinho pede que a irmã cesse imediatamente publicações ofensivas contra o pai, alegando que as falas de Nanci prejudicam a imagem de Raul Gil como pessoa pública.

‌



A notificação cita especialmente uma publicação feita por Nanci no Dia dos Pais, em que ela chamou o pai de “ausente” e afirmou nunca ter recebido presentes dele.

Raulzinho desmentiu a versão da irmã e afirmou que, além de presentes, o apresentador sempre a ajudou financeiramente em despesas pessoais, na compra de imóveis e até mesmo quando ela se separou do marido.

Leia a notificação extrajudicial na íntegra:

Notificante:

Raul Gil Junior, brasileiro, casado, produtor artístico, portador da cédula de identidade RG nº ___ e inscrito no CPF/MF sob o nº ___, residente e domiciliado na Rua ___, São Paulo/SP.

Notificada:

Nanci das Graças Gil, brasileira, divorciada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº ___ e inscrita no CPF/MF sob o nº ___, residente e domiciliada na Alameda ___, São Paulo/SP.

Assunto:

Publicações ofensivas em redes sociais – sucessivos ataques à honra, reputação e imagem de Raul Gil e família.

Prezada Senhora,

Na qualidade de filho do Sr. Raul Gil, apresentador e figura pública amplamente reconhecida e de notória credibilidade no cenário nacional, venho, por meio desta notificação extrajudicial, manifestar meu repúdio às publicações realizadas por Vossa Senhoria em redes sociais, especialmente na data de 10/08/2025, no Instagram, justamente no Dia dos Pais.

Na referida publicação, Vossa Senhoria afirma, de maneira inverídica, não ter contato com seu pai há dez anos, salvo eventual e exclusivamente quando foi interessada. No entanto, em simples busca nas conversas via aplicativo WhatsApp mantidas entre Vossa Senhoria e seu pai, constata-se que, nos últimos anos, houve inúmeras trocas de mensagens, evidenciando o relacionamento mantido.

De igual forma, em sua fala, Vossa Senhoria afirma que seu pai nunca lhe presenteou. A verdade é que, por aproximadamente 11 meses, sempre que possível, seu pai a presenteava com um aporte financeiro, além de presentes materiais de aniversário e datas festivas, o que pode ser comprovado por mensagens de “pix” e “lembranças”, dentre outros. Ainda, convém destacar que, em todos esses anos, seu pai jamais deixou de estar presente em sua vida, fornecendo-lhe auxílio financeiro, inclusive para aquisição de imóvel e custeio de despesas pessoais.

Mais recentemente, no Dia dos Pais, fez Vossa Senhoria uma postagem sensacionalista que, equivocadamente, induz seguidores a crer que a ausência de relação entre ambos decorreu unicamente de culpa de seu pai, afirmando: “não agradecer a pais que somem, que não assumem ou não são presentes”. Tal declaração, além de desrespeitosa e inverídica, atingiu diretamente sua honra, reputação e imagem pública.

Na mesma publicação, ao relatar que, em conversas recentes, seu pai teria dito algo como “desejava ter nascido outra pessoa” e que essa fala teria causado severo abalo em sua condição psicológica, atribui a ele responsabilidade por eventual diagnóstico ou sofrimento que esteja enfrentando, expondo-o injustamente de forma depreciativa. Tal declaração não condiz com a realidade, uma vez que, em momento algum, seu pai proferiu tais palavras ou manteve esse tipo de diálogo, conforme pode ser demonstrado.

Consta, ainda, que Vossa Senhoria afirmou que seu pai “foi enganado” por pessoas interessadas nas imagens em sua residência, espalhando informações falsas e depreciativas.

No entanto, o que se verifica é que Vossa Senhoria sempre foi amparada e acolhida por sua família, recebendo constantes auxílios de ordem financeira, inclusive em sua separação, quando recebeu volumosos recursos, bem como auxílio na compra de imóveis, além do custeio de seus tratamentos médicos. Portanto, não condiz a afirmação de “exclusão” ou “abandono” feita publicamente.

Ao longo dos anos, Vossa Senhoria jamais esteve desamparada por seus pais. Contudo, sua postura hostil e as atitudes ofensivas reiteradas contra todos ao seu redor, incluindo sua própria família, funcionários e ex-funcionários, culminaram no necessário afastamento, motivado por ameaças, pressões emocionais, transtornos e ataques recorrentes, que não mais podem ser tolerados.

Ao contrário, Vossa Senhoria insiste em manter publicações ofensivas, diretas ou indiretas, contra a pessoa de Raul Gil, difamando e atingindo também toda a sua família, causando severo constrangimento, prejuízo moral e de imagem.

Respeitamos o direito à liberdade de expressão; todavia, as declarações divulgadas por Vossa Senhoria configuram alegações falsas, distorcidas e difamatórias, causando prejuízos de ordem emocional e financeira – especialmente para os idosos, seus pais, que não merecem sofrer com tamanho abalo.

Esclareço que não temos qualquer desavença pessoal com Vossa Senhoria ou com sua filha. O que se busca é o imediato encerramento de suas exposições públicas indevidas, das tentativas de macular a imagem de sua família perante terceiros e a mídia, com o objetivo de obter visibilidade, vitimização e ganhos pessoais.

Ressalto que jamais houve, nem haverá, qualquer procura espontânea para notícias em veículos de comunicação sobre sua vida. Entretanto, Vossa Senhoria tem mantido contato com jornalistas e reportagens, sempre em tom acusatório, expondo inverdades e tentando imputar ao seu pai responsabilidade exclusiva e injusta por seus dissabores. Há que se atentar que temos mantido silêncio e respeito durante todo esse período, mesmo diante de inúmeros ataques, justamente para preservar a imagem de todos.

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria, notificada, que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento desta, adote as seguintes providências:

1. Cessar imediatamente todas as publicações, comentários e manifestações ofensivas em redes sociais, veículos de imprensa ou quaisquer outros meios de mídia em desfavor de Raul Gil e sua família.

2. Publicar retratação em suas redes sociais referente a todos os ataques direcionados ao Sr. Raul Gil e à sua família.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.