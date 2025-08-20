Mulher de Gusttavo Lima se mete na treta entre Virginia e Bruna Biancardi
Andressa Suita repostou vídeo sobre a polêmica da ligação de madrugada e agitou os fãs nas redes
A treta entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi ganhou uma reviravolta inesperada — e com participação especial de ninguém menos que Andressa Suita, mulher do cantor Gusttavo Lima!
Tudo começou com a polêmica ligação que Virginia teria feito para Neymar, em plena madrugada, para tratar de patrocínios relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.
Só que quem não curtiu nada essa história foi Bruna Biancardi, mulher do jogador, que pegou o celular do marido e mandou a real para Virginia: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às duas da manhã?”
Virginia se desculpou, mas o climão foi inevitável. Tanto que ela acabou desistindo de comparecer ao leilão, segundo informações do jornalista Leo Dias.
Mas o que deixou os seguidores em alerta foi o movimento de Andressa Suita: a modelo repostou um vídeo de Leo Dias explicando toda a treta e logo depois apagou.
A internet, claro, não perdoou e começou a especular: Andressa está do lado de Bruna? Mandou indireta para Virginia? Ou só quis curtir uma boa fofoca?
A dúvida ficou no ar, mas o que não passou despercebido foi a movimentação da mulher do sertanejo! 👀
