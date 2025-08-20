Mulher de Gusttavo Lima se mete na treta entre Virginia e Bruna Biancardi Andressa Suita repostou vídeo sobre a polêmica da ligação de madrugada e agitou os fãs nas redes Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polêmica entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi se intensificou com a intervenção de Andressa Suita.

Virginia fez uma ligação para Neymar durante a madrugada, gerando descontentamento em Bruna Biancardi.

Bruna enviou uma mensagem para Virginia questionando a ligação e a influenciadora decidiu não comparecer ao leilão beneficente.

Andressa repostou um vídeo sobre a situação, gerando especulações sobre seu posicionamento na briga entre as duas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Andressa Suita repostou vídeo sobre ligação de Virginia a Neymar Reprodução/Instagram/@andressasuita

A treta entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi ganhou uma reviravolta inesperada — e com participação especial de ninguém menos que Andressa Suita, mulher do cantor Gusttavo Lima!

Tudo começou com a polêmica ligação que Virginia teria feito para Neymar, em plena madrugada, para tratar de patrocínios relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

Só que quem não curtiu nada essa história foi Bruna Biancardi, mulher do jogador, que pegou o celular do marido e mandou a real para Virginia: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às duas da manhã?”

Virginia se desculpou, mas o climão foi inevitável. Tanto que ela acabou desistindo de comparecer ao leilão, segundo informações do jornalista Leo Dias.

Mas o que deixou os seguidores em alerta foi o movimento de Andressa Suita: a modelo repostou um vídeo de Leo Dias explicando toda a treta e logo depois apagou.

A internet, claro, não perdoou e começou a especular: Andressa está do lado de Bruna? Mandou indireta para Virginia? Ou só quis curtir uma boa fofoca?

A dúvida ficou no ar, mas o que não passou despercebido foi a movimentação da mulher do sertanejo! 👀

