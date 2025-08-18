Dançarina apontada como pivô do término de Zé Felipe e Virginia é dispensada do balé do cantor Meses após negar envolvimento com o artista, Karol Gerez confirmou desligamento da equipe Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h20 ) twitter

Karol Gerez foi apontada como pivô da separação entre Zé Felipe e Virginia Reprodução/Instagram/@karolgerez/@virginia

A dançarina Karol Gerez, de 27 anos, confirmou no último domingo (17) que não faz mais parte do balé de Zé Felipe. A saída da bailarina acontece meses depois dos boatos de que ela seria a “outra” na história, quando o casamento de Zé e Virginia Fonseca chegou ao fim.

Na época, Karol negou qualquer envolvimento com o cantor, mas o burburinho tomou conta da internet — e sobrou até para a família dela, que foi alvo de críticas e ameaças nas redes sociais.

Agora, com o desligamento oficial, Karol resolveu quebrar o silêncio e explicar o motivo da saída:

“Infelizmente, é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouco que tivemos com eles. É o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer”, declarou, deixando no ar que outras dançarinas também teriam sido mandadas embora.

‌



Ela ainda explicou por que decidiu se pronunciar:

“Só para vocês não ficarem deduzindo coisa: é verdade, aconteceu isso, e ninguém realmente falou nada. Então, tô aqui para confirmar, para vocês não ficarem nesse achismo. Aconteceu e tá tudo certo.”

‌



Por enquanto, nem Zé Felipe, nem sua equipe comentaram a saída de Karol do balé. Mas que o timing da dispensa levantou suspeitas, isso levantou...

