Lucas Guedez revela indireta para Zé Felipe e dispara sobre Gkay: 'Não quero perto' Influenciador comentou polêmica envolvendo cantor e relembrou rompimento com a ex-amiga Fabíola Reipert 14/08/2025 - 14h25

Lucas Guedez falou sobre indireta a Zé Felipe e fim de amizade com Gkay Reprodução/Instagram/@zefelipe/@lucasguedez/@gessica

Lucas Guedez não fugiu da polêmica e abriu o coração! Durante uma entrevista à revista Quem nesta quarta-feira (14), o apresentador e influenciador digital comentou os bastidores da fama, os burburinhos em torno do seu nome e ainda confirmou que publicou uma indireta para Zé Felipe nas redes sociais.

E não parou por aí: Lucas também falou sobre o rompimento com Gkay, sua ex-amiga de longa data, e explicou por que decidiu cortar relações com ela de vez.

Sobre a tal indireta que movimentou a web, Lucas não só admitiu como deu detalhes do momento de impulso:

“Postei uma indireta... Levei bronca dos meus amigos porque fazia anos que eu não dava uma dessas. Apareceu no meu explorar uma frase muito boa, que servia muito para esse momento, e eu não aguentei. Aí é onde a gente luta: ficar quieto e se matar por dentro ou ir para a internet. Publiquei uma indiretinha para o Zé, mas depois a gente conversou e ficou tudo bem.”

‌



Apesar de ter resolvido com Zé Felipe, o estrago já estava feito: “Na hora a gente faz na emoção, mas depois se arrepende porque tomou uma proporção que eu levei culpa até pelo fim do relacionamento dos dois e eu não tive culpa. Sei de fato as coisas que aconteceram e sigo tranquilamente e em paz.”

Eita! Será que ele sabe mais do que contou? 👀

‌



Mas se tem um assunto que volta e meia aparece nas entrevistas com Lucas, é o fim da amizade com Gkay.

A mágoa começou quando, durante o “cancelamento” da humorista, Lucas a apoiou nos bastidores, mas não teve nem um agradecimento público em troca.

‌



Segundo ele, foi o suficiente para repensar tudo: “Fui massacrado com a história da Gkay e as pessoas não sabiam que eu estava no hospital com ela porque a gente não postou.”

Ele explica que a decisão de se afastar partiu dele: “A Gkay foi uma amizade muito boa, mas foi desgastando com o tempo. Continuo muito grato. Ela fez muito por mim. Só que no off, que a gente não mostrava, a gente brigava muito, ela sempre queria estar certa e fazer do jeito dela.”

E o recado final foi direto e sem rodeios: “Ela fez parte da minha vida e hoje não faz mais. Não é fácil perder a amizade de uma pessoa que você ama muito, independentemente das coisas que aconteceram, mas preferi eu mesmo cortar relações.”

Mesmo assim, ele garante que não guarda rancor: “Desejo muito sucesso para ela. Sei que ela está muito feliz e muito gata, realizando um dos maiores sonhos dela, que é a moda. Torço para que ela seja muito feliz e continue realizando os sonhos dela. Ela é uma pessoa que hoje não quero mais perto da minha vida, mas tem todo o meu respeito.”

