Felca já havia criticado base de Virginia Fonseca antes de expor ‘adultização’; relembre
Humorista que viralizou com vídeo sobre sexualização de menores já tinha tirado sarro de produto da WePink em 2023
O nome de Felca, apelido de Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, voltou a circular com força nas redes sociais nos últimos dias.
O youtuber e humorista publicou um vídeo bombástico na última quarta-feira (6), com quase 50 minutos de duração, intitulado “adultização”. Nele, ele aborda a exposição sexualizada de crianças e adolescentes nas redes sociais, incluindo críticas ao influenciador Hytalo Santos.
O vídeo causou comoção e está dando o que falar: já acumula mais de 30 milhões de visualizações.
Mas essa não é a primeira vez que Felca vira assunto nas redes. Em meados de 2023, ele viralizou ao testar a base líquida de Virginia Fonseca, da marca WePink.
O vídeo, publicado em seu canal no YouTube, mostra Felca se divertindo enquanto espalha o produto no rosto e reage de maneira debochada ao resultado.
A polêmica ficou ainda maior em março de 2025, quando Felca revelou em uma conversa com a influenciadora Gkay que Virginia o teria excluído de seu grupo de amigos devido às críticas.
Já em julho de 2024, o humorista voltou a testar os produtos da influenciadora, dessa vez os famosos body splashes, que viralizaram por conta dos odores fortes e reações como enjoo em algumas pessoas.
“Ego frágil”, disse ele, referindo-se à reação da influenciadora por não aceitar as brincadeiras.
Uma coisa é certa: quando Felca fala, a internet escuta!
