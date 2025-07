Zé Felipe entra na Justiça pedindo partilha de bens e exige investigação de tudo que Virginia possui Cantor suspeita de existência de bens ocultos durante o casamento e solicita bloqueio de 50% dos valores encontrados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h01 ) twitter

Zé Felipe pediu divisão do patrimônio formado durante casamento com Virginia Reprodução/Instagram/@zefelipe

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, acionou a Justiça para exigir a partilha de bens e solicitar uma investigação completa de todos os patrimônios vinculados a Virginia Fonseca. Ele quer que sejam verificados até os saldos das contas bancárias dela, com o bloqueio imediato de 50% dos valores eventualmente encontrados.

No processo, Zé Felipe pede a divisão do patrimônio formado durante o casamento, que foi sob o regime de comunhão parcial de bens. A justificativa é que ele suspeita da existência de bens ocultos, jamais administrados por ele. A ação tramita com valor estimado de R$ 200 milhões.

O que está em nome de Virginia Fonseca (sem partilha):

Aeronave — através da empresa VF Holding e Participações;

— através da empresa VF Holding e Participações; Apartamento duplex , no Edifício Contemporâneo Campo Belo (SP);

, no Edifício Contemporâneo Campo Belo (SP); Apartamento 201, New York Goiânia , propriedade da FS Imóveis;

, propriedade da FS Imóveis; Apartamento 101, New York Goiânia , também da FS Imóveis;

, também da FS Imóveis; Casa em Mangaratiba (praia) — pertencente à FS Imóveis;

— pertencente à FS Imóveis; Sala comercial em Londrina.

Bens em coautoria com Zé Felipe (dentro da disputa judicial):

Chácara em São Joaquim (Goiânia) ;

; Lote Aldeia Do Vale n.º 05 — ambos de propriedade de Virginia e Zé Felipe.

