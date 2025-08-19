Bruna Biancardi revela motivo de ter apagado foto de filha de Neymar com Amanda Kimberlly
Imagem fazia parte de um álbum com Mavie e Helena, mas sumiu horas depois e gerou burburinho nas redes
Bruna Biancardi chamou atenção no Instagram na última segunda-feira (18). A influenciadora publicou um álbum fofo com cliques da pequena Mavie, sua filha com Neymar, e também de Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly, fruto de um affair que rolou enquanto Bruna e Neymar estavam separados…
Até aí tudo lindo, né? Teve seguidor que até comentou elogiando o carinho de Bruna com a enteada, exaltando a maturidade da influenciadora. Só que a paz durou pouco!
Horas depois, internautas perceberam que a tal foto com Helena tinha simplesmente desaparecido da publicação! E claro, a internet foi à loucura querendo saber o porquê da exclusão.
Sem enrolação, Bruna foi direta na resposta a um seguidor curioso: “Apaguei porque a mãe dela pediu.” 😳
Para quem está perdido na árvore genealógica do Neymar:
👶 Davi Lucca (13 anos) é o primogênito, com Carol Dantas
👧 Mavie (1 ano e 10 meses), filha do casamento com Bruna Biancardi.
👶 Helena (1 ano e 1 mês), nasceu da relação com Amanda Kimberlly durante uma separação com Bruna.
👶 E agora chegou Mel, com apenas um mês de vida, também fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.
Resumo da novela: Bruna tentou ser fofa e incluir todo mundo, mas parece que nem todo mundo curtiu… 👀
