Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Bruna Biancardi revela motivo de ter apagado foto de filha de Neymar com Amanda Kimberlly

Imagem fazia parte de um álbum com Mavie e Helena, mas sumiu horas depois e gerou burburinho nas redes

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

Bruna Biancardi apagou foto de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly, de post Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna Biancardi chamou atenção no Instagram na última segunda-feira (18). A influenciadora publicou um álbum fofo com cliques da pequena Mavie, sua filha com Neymar, e também de Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly, fruto de um affair que rolou enquanto Bruna e Neymar estavam separados…

Até aí tudo lindo, né? Teve seguidor que até comentou elogiando o carinho de Bruna com a enteada, exaltando a maturidade da influenciadora. Só que a paz durou pouco!

Horas depois, internautas perceberam que a tal foto com Helena tinha simplesmente desaparecido da publicação! E claro, a internet foi à loucura querendo saber o porquê da exclusão.

Sem enrolação, Bruna foi direta na resposta a um seguidor curioso: “Apaguei porque a mãe dela pediu.” 😳


Para quem está perdido na árvore genealógica do Neymar:

👶 Davi Lucca (13 anos) é o primogênito, com Carol Dantas


👧 Mavie (1 ano e 10 meses), filha do casamento com Bruna Biancardi.

👶 Helena (1 ano e 1 mês), nasceu da relação com Amanda Kimberlly durante uma separação com Bruna.


👶 E agora chegou Mel, com apenas um mês de vida, também fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Resumo da novela: Bruna tentou ser fofa e incluir todo mundo, mas parece que nem todo mundo curtiu… 👀

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.