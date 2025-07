Pai de Neymar apoia Bruna Biancardi após ida à festa da filha do jogador Comentário gerou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar Pai deixou um comentário discreto, mas cheio de significado, em um vídeo que defendia a presença de Bruna Biancardi no aniversário da pequena Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly.

Tudo começou quando a influenciadora Morgana Klein soltou o verbo sobre a situação: “Se elas pudessem, estariam no lugar dela, só que com menos dignidade, com menos elegância”, disse, se referindo às críticas que Bruna recebeu nas redes sociais por estar no evento com Amanda.

E quem estava atento percebeu que Neypai bateu palmas na publicação, literalmente — o que o público entendeu como um apoio direto à fala da criadora de conteúdo.

‌



Nos comentários, a treta ganhou força com frases debochadas como: “‘Ainda menino, a chance de crescer…' 😴🥱”, cutucou um seguidor.“A Bruna eu não sei não, mas essa Kimberly dá pra ver que é de uma elegância de dar gosto”, escreveu outro.

Outra pessoa defendeu a fala da influenciadora: “Não mentiu em nada, mas vocês não estão prontos pra essa conversa.”

‌



Pelo visto, os bastidores da festinha da Helena renderam mais do que parabéns… 🐍

Veja o vídeo de Morgana Klein na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.