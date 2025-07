Após troca de farpas, Bruna Biancardi vai à festa de filha de rival Mulher de Neymar surpreendeu ao ir ao aniversário de Helena, filha caçula do jogador Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h00 ) twitter

Bruna Biancardi marcou presença na festa de Helena, filha de Amanda Kimberlly Reprodução/Instagram/@brunabiancardi/@akimberllya

Quem diria, hein? Após alguns climões e alfinetadas públicas, Bruna Biancardi surpreendeu e marcou presença na festa de aniversário de Helena, filha do jogador Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.

O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (3) em uma chácara reservada em Jundiaí, interior de São Paulo, reuniu amigos e familiares mais próximos. Neymar, Bruna e a pequena Mavie, de quase 2 anos, participaram da comemoração, mostrando que a família, apesar das diferenças, sabe manter a convivência.

Nos stories do Instagram, Bruna registrou um momento fofo da filha Mavie, já sonolenta no colo dela, protegida do frio com uma mantinha, enquanto recebia o carinho de Neymar. A imagem, cheia de aconchego, parecia mandar um recado de paz e união.

Vale lembrar que as duas mães já trocaram algumas indiretas publicamente, mas, pelo visto, pelo menos no aniversário da filha do craque, o clima foi de trégua.

Fica a pergunta: será que essa presença significa um novo capítulo na relação entre as famílias? 👀

