Bruna Biancardi é detonada ao ir a jogo do Santos 11 dias após nascimento de filha com Neymar

Bruna Biancardi causou polêmica ao surgir em jogo do Santos 11 dias após ter filha com Neymar Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna Biancardi foi alvo de críticas nas redes sociais após dar o ar da graça na Vila Belmiro, na última quarta-feira (16), para prestigiar Neymar no jogo entre Santos e Flamengo. Detalhe: isso tudo só 11 dias após o nascimento da pequena Mel, filha do casal. 😯

A influenciadora chegou ao estádio uniformizada, com uma camiseta estampada com o rostinho do craque — que, aliás, marcou o gol da vitória. E claro que a internet não perdoou!

Teve quem achou a atitude, digamos… precoce. “A Biancardi com uma cesárea super recente, uma recém-nascida em casa e foi se enfiar num estádio de futebol, zero noção”, comentou uma internauta, sem papas na língua.

Outra quis saber da saúde da bebê: “Alguém sabe se a recém-nascida já tomou as vacinas?”

‌



E não parou por aí! Bruna ainda levou a filha mais velha, Mavie, de apenas 1 ano e 9 meses, e o enteado Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar com Carol Dantas.

A galera ficou chocada com a disposição da moça. “Devia se resguardar? Sim, mas cada um sabe o que faz, né”, alfinetou outro perfil. “Coragem, a menina não tem nem um mês de nascida ainda”, disparou mais uma.

‌



Mas calma, que teve defesa também! Uma parte dos fãs fez questão de sair em sua defesa nos comentários de uma postagem da própria Bruna.

“A Bruna Biancardi não iria fazer nada sem permissão da equipe médica autorizar”, escreveu uma seguidora. “Não dá para só dizer coisas boas ao invés de fazer perguntas que não desrespeitam a nenhum de nós? Sim, ela deu à luz há pouco tempo e sim, já saiu de casa e tá tudo bem. Cuidem da vida de vocês gente”, rebateu outra.

‌



É, minha gente, vida de celebridade é isso aí: cada passo é um julgamento! 🐍

Veja o vídeo do momento em que a influenciadora chega ao estádio para assistir ao jogo:

