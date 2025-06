Mãe da filha de Neymar, Amanda Kimberlly toma decisão drástica após ataques à bebê na web

Após ver a filha sofrer fortes ataques nas redes sociais, Amanda Kimberlly tomou uma decisão drástica. A ex de Neymar não vai mais publicar fotos nas redes sociais, nem expor a pequena Helena, de apenas 11 meses, que é fruto do affair com o jogador. Amanda disse que já entrou na Justiça contra alguns dos responsáveis pelos comentários maldosos. Lembrando que Neymar teria engravidado Amanda durante o relacionamento com Bruna Biancardi — ou entre as separações do casal.



