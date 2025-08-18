Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Após derrota de Neymar, fãs resgatam foto de Bruna Marquezine com camisa do Vasco

Santos perdeu de 6 a 0 do gigante da colina no último domingo (17)

Fabíola Reipert|Do R7

Os fãs de Bruna Marquezine reagiram à derrota do Santos para o Vasco da Gama de 6 a 0, no último domingo (17), e resgataram uma foto de Bruna Marquezine com a camisa do gigante da colina. Logo, os internautas começaram a fazer piadas sobre Neymar chorando após o jogo. Lembrando que Bruna comemorou o aniversário na sexta-feira (15) com um festão no Rio de Janeiro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-hora-da-venenosa
  • vasco-da-gama
  • neymar-jr
  • Bruna Marquezine
  • Santos (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.