Após derrota de Neymar, fãs resgatam foto de Bruna Marquezine com camisa do Vasco

Os fãs de Bruna Marquezine reagiram à derrota do Santos para o Vasco da Gama de 6 a 0, no último domingo (17), e resgataram uma foto de Bruna Marquezine com a camisa do gigante da colina. Logo, os internautas começaram a fazer piadas sobre Neymar chorando após o jogo. Lembrando que Bruna comemorou o aniversário na sexta-feira (15) com um festão no Rio de Janeiro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!