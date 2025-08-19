Amanda Kimberlly quebra o silêncio sobre pedido a Biancardi para não expor filha com Neymar Modelo compartilhou desabafo nas redes sociais e divulgou troca de mensagens com madrasta de Helena Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly se pronunciou sobre exposição da filha com Neymar nas redes sociais Reprodução/Instagram/@akimberllya/@brunabiancardi

A história por trás da exclusão de uma foto da pequena Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19). Isso porque Amanda decidiu abrir o coração e contar seu lado da história após a imagem da filha ser apagada de um post feito por Bruna Biancardi, atual esposa do jogador e mãe de duas de seus filhos.

A polêmica começou quando Bruna publicou um álbum de fotos no Instagram com cliques fofos das filhas Mavie e Mel, e também de Helena, que aparece com Mavie em um momento de carinho entre irmãs. O registro foi elogiado por muitos fãs, que destacaram a união entre as crianças — mas horas depois, a imagem com Helena desapareceu da publicação.

Bruna foi questionada por um seguidor sobre a exclusão e respondeu de forma direta: “Apaguei porque a mãe dela pediu.”

O comentário gerou curiosidade entre os internautas, e, dias depois, Amanda resolveu esclarecer o que aconteceu. Ela publicou um texto em seu perfil e expôs conversas privadas com Bruna, explicando que sua intenção nunca foi causar conflito, mas sim proteger a filha da exposição e dos ataques que ela recebe online.

‌



O desabafo de Amanda Kimberlly

“Tem 10 dias desde esse episódio. Não vi ninguém comentando sobre”, iniciou Amanda, lembrando de um caso anterior em que fãs de Neymar e Bruna fizeram montagens apagando Helena de uma foto de irmãos.“Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais... Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?”, desabafou.

Ela também esclareceu que não pediu para que a foto fosse apagada, mas sim que seja avisada sempre que Helena for publicada nas redes sociais:

‌



“Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação — por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis.”

A troca de mensagens entre Amanda e Bruna 💬

Amanda compartilhou as mensagens enviadas para Bruna no dia da publicação, para reforçar que a conversa foi respeitosa e que seu único pedido era por comunicação prévia. Veja os trechos:

‌



[18/08/2025, 15:22] Amanda Kimberlly: “Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais.”

[18/08/2025, 16:54] Amanda Kimberlly: “Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. (...) Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada.”

[18/08/2025, 16:59] Amanda Kimberlly: “Sei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio.”

[18/08/2025, 17:01] Amanda Kimberlly: “Não estou proibindo, estou deixando esse espaço aberto entre nós duas para ser comunicada.”

Fim das especulações?

Amanda encerrou o desabafo ressaltando que o relacionamento com Bruna sempre foi baseado no respeito:

“Sempre tivemos um canal de comunicação respeitoso. Se a intenção é mostrar que a Helena faz parte do núcleo familiar, então também é importante mostrar que essa ‘guerra’ entre nós só existe na cabeça das pessoas.”

E finalizou com um recado cheio de classe: “Agradeço a compreensão e o respeito de todos. E, para quem pensa diferente, desejo que Deus abençoe igualmente.”

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.