Felca começa a seguir Carlinhos Maia e web dispara: ‘Você é o próximo’
Seguida inesperada rendeu piadas sobre possível exposed, mas também levantou especulações de parceria
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O youtuber Felca surpreendeu os seguidores ao começar a seguir ninguém menos que Carlinhos Maia no Instagram. O gesto, aparentemente inocente, já virou o maior burburinho nas redes sociais! 🔥
Muita gente começou a especular: será que Carlinhos é o próximo alvo do Felca, responsável por viralizar as denúncias contra o influenciador Hytalo Santos? Ou será que está surgindo aí uma aliança inesperada?
Veja também
No X (antigo Twitter), um perfil decretou: “Felca começou a seguir o Carlinhos Maia kkkkkkkkkkkkk Carlinhos você é o próximo”, escreveu.
Já no Instagram os usuários se dividiram: alguns acreditam que Felca se interessou pela fala recente de Carlinhos sobre o tráfico humano na Ilha do Marajó, enquanto outros acham que pode vir crítica pesada por aí.
“Eu acho que ele começou a seguir por conta do posicionamento que o Carlinhos fez”, disse uma internauta. Já outra foi além: “Espero que os dois se unam e denunciem juntos a situação da Ilha do Marajó”.
Mas, como sempre, não faltou quem puxasse para o humor: “Arrasta a Virgínia junto, por favor! Kakakakaka”.
Será que vem exposed? Ou uma inesperada parceria? 👀
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp