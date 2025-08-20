Felca começa a seguir Carlinhos Maia e web dispara: ‘Você é o próximo’ Seguida inesperada rendeu piadas sobre possível exposed, mas também levantou especulações de parceria Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Felca começou a seguir Carlinhos Maia no Instagram, gerando burburinho nas redes sociais.

Os seguidores especulam se Carlinhos será o próximo alvo de denúcias ou se uma parceria está se formando.

As reações variam entre interesse pelo posicionamento de Carlinhos sobre o tráfico humano e previsões de críticas.

Alguns usuários brincam sugerindo que Felca deve incluir outros influenciadores na situação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Felca começou a seguir Carlinhos Maia Reprodução/Instagram/@felca0/@carlinhos

O youtuber Felca surpreendeu os seguidores ao começar a seguir ninguém menos que Carlinhos Maia no Instagram. O gesto, aparentemente inocente, já virou o maior burburinho nas redes sociais! 🔥

Muita gente começou a especular: será que Carlinhos é o próximo alvo do Felca, responsável por viralizar as denúncias contra o influenciador Hytalo Santos? Ou será que está surgindo aí uma aliança inesperada?

No X (antigo Twitter), um perfil decretou: “Felca começou a seguir o Carlinhos Maia kkkkkkkkkkkkk Carlinhos você é o próximo”, escreveu.

Já no Instagram os usuários se dividiram: alguns acreditam que Felca se interessou pela fala recente de Carlinhos sobre o tráfico humano na Ilha do Marajó, enquanto outros acham que pode vir crítica pesada por aí.

“Eu acho que ele começou a seguir por conta do posicionamento que o Carlinhos fez”, disse uma internauta. Já outra foi além: “Espero que os dois se unam e denunciem juntos a situação da Ilha do Marajó”.

Mas, como sempre, não faltou quem puxasse para o humor: “Arrasta a Virgínia junto, por favor! Kakakakaka”.

Será que vem exposed? Ou uma inesperada parceria? 👀

