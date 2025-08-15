Felca se pronuncia pela primeira vez após prisão de Hytalo Santos Youtuber que denunciou influenciador parabenizou ação das autoridades e reforçou compromisso com a justiça Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h51 ) twitter

Felca se manifestou sobre prisão de Hytalo Santos Reprodução/Instagram/@felca0; Reprodução/Agência Record

O influenciador digital paraibano Hytalo Santos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (15), em São Paulo, acusado de exploração e “adultização” de menores de idade.

A prisão veio logo após um mandado de busca e apreensão na casa do influencer, que, segundo as investigações, teria sido abandonada às pressas.

Responsável por viralizar as denúncias contra o influenciador, o youtuber Felca se manifestou sobre o ocorrido por meio de seu advogado, João de Senzi.

Na nota, Felca não poupou elogios às autoridades: “Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes.”

‌



O youtuber também reafirmou seu compromisso com a justiça e a continuidade do trabalho: “A equipe jurídica busca auxiliar as autoridades com provas, reforçando o compromisso de Felca em contribuir para a continuidade das investigações, inclusive aquelas relativas aos ataques direcionados contra o influenciador”.

Felca e sua equipe deixaram claro que o objetivo é impedir que esse tipo de crime continue acontecendo, lutando por uma sociedade mais justa e segura para todos, principalmente para os mais vulneráveis.

‌



“A equipe jurídica, juntamente com o influenciador, segue acompanhando de perto a repercussão do caso e todos os seus desdobramentos jurídicos, comprometendo-se a manter total transparência quanto a novas ocorrências, sempre auxiliando a sociedade e as autoridades competentes em tudo que lhes for possível”, finalizou.

Veja a nota na íntegra:

