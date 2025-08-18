Kamylinha chora ao defender Hytalo Santos após prisão por exploração infantil
Adolescente nega acusações contra o influenciador e diz que ele foi a figura paterna que ela nunca teve
Personagem central no caso que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos, a jovem Kamylinha Santos, de 17 anos, se pronunciou nesta segunda-feira (18) nas redes sociais sobre o caso.
Chorando muito, ela saiu em defesa de Hytalo, que foi preso na última sexta-feira (15), em São Paulo, com o companheiro, Israel Nata Vicente, acusado de exploração sexual infantil.
No registro, divulgado pela própria mãe da adolescente, Kamylinha emociona ao contar que viveu uma infância difícil e que encontrou em Hytalo uma figura paterna. “Eu sofri muito na minha infância. Tive um genitor que batia na minha mãe e em mim”, revelou ela, em meio às lágrimas.
Ela contou que conheceu o influenciador quando tinha apenas 9 anos. “Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai”, afirmou.
No vídeo, Kamylinha também negou as acusações que recaem sobre o influenciador, dizendo que ele nunca teria praticado o que estão dizendo: “Hoje, vendo tudo o que acontece com ele, me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para crianças. A única coisa que ele faz é dar carinho, amor e ajudar as pessoas”.
A adolescente ainda listou algumas conquistas que diz ter alcançado ao lado de Hytalo: “Ele deu uma casa desse tamanho para a minha mãe, um quarto para ela, minhas maquiagens, minhas roupinhas. Tudo que a gente construiu junto foi como uma família. Eu consegui estudar numa escola boa, tirar notas altas, nunca repetir de ano”.
Veja o vídeo de Kamylinha na íntegra:
Relembre o caso 👀
Kamylinha foi citada no vídeo de Felca, influenciador que denunciou a adultização de crianças nas redes sociais e levantou suspeitas sobre o conteúdo postado por Hytalo Santos, que envolvia menores de idade.
A jovem começou a gravar vídeos de dança com Hytalo ainda na infância e foi adotada por ele aos 12 anos. Com o passar dos anos, sua imagem nas redes foi ficando cada vez mais sexualizada, com coreografias sensuais e roupas ousadas, o que levantou o alerta de Felca e do Ministério Público.
Ao completar 16 anos, Kamylinha foi emancipada e chegou a colocar implantes de silicone. Em maio deste ano, anunciou uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas dias depois sofreu um aborto espontâneo.
