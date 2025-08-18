Kamylinha chora ao defender Hytalo Santos após prisão por exploração infantil Adolescente nega acusações contra o influenciador e diz que ele foi a figura paterna que ela nunca teve Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kamylinha Santos, de 17 anos, defende Hytalo Santos, preso por exploração sexual infantil.

Ela relata ter encontrado em Hytalo uma figura paterna, após uma infância difícil.

Kamylinha nega as acusações contra Hytalo, afirmando que ele sempre lhe proporcionou amor e carinho.

Apesar de sua imagem nas redes se tornar sexualizada, ela destaca conquistas e apoio que recebeu dele ao longo dos anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kamylinha defendeu Hytalo Santos nas redes sociais Reprodução/Instagram/@eufrantchesca

Personagem central no caso que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos, a jovem Kamylinha Santos, de 17 anos, se pronunciou nesta segunda-feira (18) nas redes sociais sobre o caso.

Chorando muito, ela saiu em defesa de Hytalo, que foi preso na última sexta-feira (15), em São Paulo, com o companheiro, Israel Nata Vicente, acusado de exploração sexual infantil.

No registro, divulgado pela própria mãe da adolescente, Kamylinha emociona ao contar que viveu uma infância difícil e que encontrou em Hytalo uma figura paterna. “Eu sofri muito na minha infância. Tive um genitor que batia na minha mãe e em mim”, revelou ela, em meio às lágrimas.

‌



Ela contou que conheceu o influenciador quando tinha apenas 9 anos. “Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai. Eu não seria nada sem ele. Conheci amor, carinho e tive a presença real de um pai”, afirmou.

No vídeo, Kamylinha também negou as acusações que recaem sobre o influenciador, dizendo que ele nunca teria praticado o que estão dizendo: “Hoje, vendo tudo o que acontece com ele, me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para crianças. A única coisa que ele faz é dar carinho, amor e ajudar as pessoas”.

‌



A adolescente ainda listou algumas conquistas que diz ter alcançado ao lado de Hytalo: “Ele deu uma casa desse tamanho para a minha mãe, um quarto para ela, minhas maquiagens, minhas roupinhas. Tudo que a gente construiu junto foi como uma família. Eu consegui estudar numa escola boa, tirar notas altas, nunca repetir de ano”.

Veja o vídeo de Kamylinha na íntegra:

‌



Relembre o caso 👀

Kamylinha foi citada no vídeo de Felca, influenciador que denunciou a adultização de crianças nas redes sociais e levantou suspeitas sobre o conteúdo postado por Hytalo Santos, que envolvia menores de idade.

A jovem começou a gravar vídeos de dança com Hytalo ainda na infância e foi adotada por ele aos 12 anos. Com o passar dos anos, sua imagem nas redes foi ficando cada vez mais sexualizada, com coreografias sensuais e roupas ousadas, o que levantou o alerta de Felca e do Ministério Público.

Ao completar 16 anos, Kamylinha foi emancipada e chegou a colocar implantes de silicone. Em maio deste ano, anunciou uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas dias depois sofreu um aborto espontâneo.

