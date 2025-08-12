Quem é Kamylinha Santos, influencer ligada a Hytalo Santos que teve redes bloqueadas Jovem voltou a ganhar destaque após o influenciador Felca denunciar a criação de conteúdos com menores de idade na internet Famosos e TV|Do R7 12/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kamylinha Santos, influenciadora de 17 anos, teve suas redes sociais bloqueadas por promover casas de apostas, prática ilegal para menores.

Ela é ligada ao grupo de conteúdo Turma do Hytalo, liderado por Hytalo Santos, que está sob investigação por exploração de menores.

Kamylinha, que foi adotada por Hytalo aos 12 anos, teve sua imagem criticada por suposta sexualização e adultização em seus conteúdos.

Recentemente, Felca denunciou a criação de conteúdos envolvendo menores, trazendo Kamylinha novamente ao centro das atenções. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kamylinha Santos teve o perfil em uma rede social bloqueado Reprodução/Instagram

A influenciadora Kamylinha Santos, de 17 anos, teve o perfil no Instagram, com mais de 11 milhões de seguidores, bloqueado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda nesta terça-feira (12). Segundo o órgão, a medida ocorreu porque a adolescente, mesmo emancipada, fez publicidade de casas de apostas , prática proibida para menores de idade.

A jovem é conhecida por sua participação na Turma do Hytalo, grupo de criação de conteúdo liderado por Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público por exploração de menores. O R7 não conseguiu entrar em contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço está aberto para manifestação do influenciador.

Kamylinha foi adotada por Hytalo aos 12 anos, após conhecê-lo em uma aula de dança. Na época, ela já aparecia em vídeos com o influenciador. Com o passar dos anos, tornou-se figura central nos conteúdos publicados pelo grupo, participando de coreografias e desafios que ajudaram a ampliar sua visibilidade nas redes sociais.

A trajetória da adolescente passou a ser alvo de críticas por conta de mudanças no conteúdo, consideradas por parte do público como sexualização e adultização. Aos 16 anos, após obter a emancipação, Kamylinha colocou implantes de silicone. No mesmo ano, afirmou estar grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo, mas relatou ter sofrido um aborto espontâneo dias depois.

Na última semana, o nome de Kamylinha voltou a ganhar destaque após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando a criação de conteúdos com menores de idade na internet. No material, ela é citada como um dos principais exemplos de exposição e exploração da imagem de adolescentes para gerar engajamento e lucro.

O perfil de Hytalo Santos também foi desativado, mas não há confirmação se a medida ocorreu por determinação judicial, denúncia de usuários ou decisão própria. O Ministério Público informou que as investigações contra o influenciador começaram antes da divulgação do vídeo de Felca e que um inquérito criminal foi instaurado para apurar denúncias de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores.

Kamylinha completa 18 anos em setembro.

Quem é Kamylinha Santos?

Kamylinha Santos é uma influenciadora de 17 anos, conhecida por sua participação na Turma do Hytalo, um grupo de criação de conteúdo liderado por Hytalo Santos.

Por que o perfil de Kamylinha no Instagram foi bloqueado?

O perfil de Kamylinha, que tinha mais de 11 milhões de seguidores, foi bloqueado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda porque ela fez publicidade de casas de apostas, prática proibida para menores de idade, mesmo sendo emancipada.

Qual é a relação de Kamylinha com Hytalo Santos?

Kamylinha foi adotada por Hytalo Santos aos 12 anos, após conhecê-lo em uma aula de dança. Desde então, ela se tornou uma figura central nos conteúdos publicados pelo grupo, participando de coreografias e desafios.

Quais críticas Kamylinha recebeu sobre seu conteúdo?

A trajetória de Kamylinha passou a ser alvo de críticas devido a mudanças em seu conteúdo, que foram vistas por parte do público como sexualização e adultização. Aos 16 anos, ela colocou implantes de silicone e, no mesmo ano, afirmou estar grávida, mas relatou ter sofrido um aborto espontâneo dias depois.

O que aconteceu recentemente com Kamylinha Santos?

Recentemente, o influenciador Felca publicou um vídeo denunciando a criação de conteúdos com menores de idade na internet, citando Kamylinha como um exemplo de exposição e exploração da imagem de adolescentes para gerar engajamento e lucro.

O que se sabe sobre Hytalo Santos e suas redes sociais?

O perfil de Hytalo Santos também foi desativado, mas não há confirmação se isso ocorreu por determinação judicial, denúncia de usuários ou decisão própria. O Ministério Público informou que investigações contra ele começaram antes da divulgação do vídeo de Felca, e um inquérito criminal foi instaurado para apurar denúncias de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores.

Quando Kamylinha completará 18 anos?

Kamylinha completará 18 anos em setembro.

