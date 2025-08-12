Logo R7.com
Quem é Kamylinha Santos, influencer ligada a Hytalo Santos que teve redes bloqueadas

Jovem voltou a ganhar destaque após o influenciador Felca denunciar a criação de conteúdos com menores de idade na internet

Famosos e TV|Do R7

Kamylinha Santos teve o perfil em uma rede social bloqueado Reprodução/Instagram

A influenciadora Kamylinha Santos, de 17 anos, teve o perfil no Instagram, com mais de 11 milhões de seguidores, bloqueado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda nesta terça-feira (12). Segundo o órgão, a medida ocorreu porque a adolescente, mesmo emancipada, fez publicidade de casas de apostas , prática proibida para menores de idade.

A jovem é conhecida por sua participação na Turma do Hytalo, grupo de criação de conteúdo liderado por Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público por exploração de menores. O R7 não conseguiu entrar em contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço está aberto para manifestação do influenciador.

Kamylinha foi adotada por Hytalo aos 12 anos, após conhecê-lo em uma aula de dança. Na época, ela já aparecia em vídeos com o influenciador. Com o passar dos anos, tornou-se figura central nos conteúdos publicados pelo grupo, participando de coreografias e desafios que ajudaram a ampliar sua visibilidade nas redes sociais.

A trajetória da adolescente passou a ser alvo de críticas por conta de mudanças no conteúdo, consideradas por parte do público como sexualização e adultização. Aos 16 anos, após obter a emancipação, Kamylinha colocou implantes de silicone. No mesmo ano, afirmou estar grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo, mas relatou ter sofrido um aborto espontâneo dias depois.


Na última semana, o nome de Kamylinha voltou a ganhar destaque após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando a criação de conteúdos com menores de idade na internet. No material, ela é citada como um dos principais exemplos de exposição e exploração da imagem de adolescentes para gerar engajamento e lucro.

O perfil de Hytalo Santos também foi desativado, mas não há confirmação se a medida ocorreu por determinação judicial, denúncia de usuários ou decisão própria. O Ministério Público informou que as investigações contra o influenciador começaram antes da divulgação do vídeo de Felca e que um inquérito criminal foi instaurado para apurar denúncias de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores.


Kamylinha completa 18 anos em setembro.

Quem é Kamylinha Santos?


Kamylinha Santos é uma influenciadora de 17 anos, conhecida por sua participação na Turma do Hytalo, um grupo de criação de conteúdo liderado por Hytalo Santos.


Por que o perfil de Kamylinha no Instagram foi bloqueado?


O perfil de Kamylinha, que tinha mais de 11 milhões de seguidores, foi bloqueado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda porque ela fez publicidade de casas de apostas, prática proibida para menores de idade, mesmo sendo emancipada.


Qual é a relação de Kamylinha com Hytalo Santos?


Kamylinha foi adotada por Hytalo Santos aos 12 anos, após conhecê-lo em uma aula de dança. Desde então, ela se tornou uma figura central nos conteúdos publicados pelo grupo, participando de coreografias e desafios.


Quais críticas Kamylinha recebeu sobre seu conteúdo?


A trajetória de Kamylinha passou a ser alvo de críticas devido a mudanças em seu conteúdo, que foram vistas por parte do público como sexualização e adultização. Aos 16 anos, ela colocou implantes de silicone e, no mesmo ano, afirmou estar grávida, mas relatou ter sofrido um aborto espontâneo dias depois.


O que aconteceu recentemente com Kamylinha Santos?


Recentemente, o influenciador Felca publicou um vídeo denunciando a criação de conteúdos com menores de idade na internet, citando Kamylinha como um exemplo de exposição e exploração da imagem de adolescentes para gerar engajamento e lucro.


O que se sabe sobre Hytalo Santos e suas redes sociais?


O perfil de Hytalo Santos também foi desativado, mas não há confirmação se isso ocorreu por determinação judicial, denúncia de usuários ou decisão própria. O Ministério Público informou que investigações contra ele começaram antes da divulgação do vídeo de Felca, e um inquérito criminal foi instaurado para apurar denúncias de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores.


Quando Kamylinha completará 18 anos?


Kamylinha completará 18 anos em setembro.

