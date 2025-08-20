Gato Preto presta depoimento após bater Porsche de R$ 1,5 milhão e é liberado Influenciador saiu escoltado e não falou com a imprensa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/08/2025 - 16h32 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato Preto se envolveu em acidente de carro nesta quarta-feira (20) Van Campos/AgNews

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi liberado por volta das 15h desta quarta-feira (20), após prestar depoimento na 14ª Delegacia de Polícia de Pinheiros, em São Paulo.

Ele havia sido preso pela manhã, depois de avançar o sinal vermelho e bater seu Porsche conversível em um cruzamento movimentado da Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste.

No carro estava também a namorada, Bia Miranda, que não economizou no deboche nas redes. Depois do acidente, ela se referiu ao outro carro envolvido como: “Lixo esse carro, e eu que vou pagar!” 😳

O carro atingido era um Hyundai HB20, e o filho do motorista sofreu ferimentos após bater a cabeça no airbag e machucar a mão. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro Alvorada, em Moema.

‌



Já Gato Preto, antes mesmo de ser levado para a delegacia, publicou um vídeo dizendo: “Bati meu Porsche e perdi R$ 1,5 milhão, mas tô suave. Suave para ele, né?

Depois de ser liberado, o influenciador saiu pelos fundos da delegacia, entrou num carro cercado de seguranças e evitou qualquer contato com a imprensa.

‌



Mas o mais irônico foi que, apesar da pressa em escapar, o carro acabou parado no sinal vermelho.

A vida cobrando, talvez? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.