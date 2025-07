Última mensagem de Julian McMahon para filha emociona fãs; ator morreu aos 56 anos Troca de carinho entre ator de ‘Quarteto Fantástico’ e sua filha, Madison, viralizou nas redes após morte por câncer Famosos e TV|Do R7 06/07/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/07/2025 - 17h27 ) twitter

Última mensagem de Julian McMahon para filha emociona fãs; ator morreu aos 56 anos Reprodução/Instagram

A última mensagem pública do ator australiano Julian McMahon, conhecido por papéis em “Quarteto Fantástico” e “Nip/Tuck”, para sua filha, Madison Elizabeth McMahon, de 25 anos, tocou o coração dos fãs. O astro faleceu aos 56 anos, na última quarta-feira (2), após uma luta contra o câncer.

Em março deste ano, Madison, filha de Julian com a atriz Brooke Burns, com quem foi casado entre 1999 e 2001, compartilhou um momento especial nas redes sociais. Ela publicou um vídeo celebrando uma conquista profissional: “Dei a minha primeira aula de yoga hoje!! Acho que os sonhos se tornam realidade”. Orgulhoso, Julian respondeu: “Você é incrível!!!!”. A filha retribuiu o carinho: “Não, VOCÊ É incrível”.

A troca de afeto ganhou ainda mais significado após o anúncio da morte do ator, feito por sua esposa, Kelly Paniagua, na sexta-feira (4). Em um comunicado emocionado, Kelly revelou que Julian faleceu em Clearwater, na Flórida, após enfrentar o câncer “com coragem”.

“De coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, morreu em paz esta semana após um esforço valente para superar o câncer”, declarou.

A notícia da morte de Julian gerou uma onda de comoção. Fãs se manifestaram nas redes sociais, lamentando a perda e enviando mensagens de apoio à família. “Sinto muito pela perda do seu pai”, escreveu um seguidor. “Enviando orações em sua direção”, disse outro, em resposta à postagem de Madison.

Julian McMahon e a filha, Madison, trocaram últimas mensagens públicas de afeto no Instagram Reprodução/Instagram/@madison.em

Julian McMahon, filho do ex-primeiro-ministro australiano William McMahon, marcou a televisão e o cinema com papéis memoráveis. Ele ganhou destaque como o Dr. Christian Troy na série “Nip/Tuck” (2003-2010), criada por Ryan Murphy, e como Cole Turner em “Charmed: Jovens Bruxas” (2000-2005), onde viveu um dos interesses amorosos de Phoebe, personagem de Alyssa Milano.

No cinema, Julian ficou conhecido por interpretar o vilão Doutor Destino em “Quarteto Fantástico” (2005) e “Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado” (2007). Recentemente, o ator estrelou os filmes “Três Amigas, Todos os Domingos” e “O Surfista”, ambos lançados em 2024.

Casado com Kelly Paniagua desde 2014, Julian deixa a esposa e a filha, Madison. No comunicado, Kelly destacou o amor do marido pela vida e pelos fãs. “Julian amava a vida. Ele amava sua família. Ele amava seus amigos. Ele amava seu trabalho e amava seus fãs. Seu desejo mais profundo era trazer alegria para o maior número de vidas possível.”

