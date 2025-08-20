Veja imagens do modelo do Porsche destruído por Gato Preto O carro do influenciador é um Porsche 911 Carrera, um dos mais tradicionais da marca alemã Famosos e TV|Do R7 20/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, se envolveu em um acidente com seu Porsche, resultando em um prejuízo de R$ 1,5 milhão.

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (20) na avenida Brigadeiro Faria Lima, onde o Porsche teria atravessado um sinal vermelho.

Gato Preto e sua namorada sofreram escoriações leves, enquanto um ocupante do outro veículo teve ferimentos na mão.

O Porsche 911 Carrera, do influenciador, é conhecido por sua exclusividade e valor elevado, podendo chegar até R$ 1,5 milhão com personalizações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Influenciador se envolveu em um acidente com seu Porsche na manhã desta quarta-feira (20) Reprodução/Redes sociais

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi às suas redes sociais para relatar que tinha batido seu Porsche, o que causou um prejuízo de R$ 1,5 milhão. Poucas depois, o influenciador foi preso pela polícia por ter deixado o local do acidente.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), em um cruzamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista. O Porsche teria atravessado o sinal vermelho, atingindo outro carro, um Hyundai Creta, e um semáforo, que teve sua estrutura danificada.

Gato Preto estava no carro com sua namorada e influenciadora Bia Miranda. Os dois teriam sofrido escoriações leves devido ao acidente. Um jovem que estava no outro carro bateu a cabeça e sofreu ferimento na mão.

O carro do influenciador é um Porsche 911 Carrera, um dos modelos mais tradicionais da marca alemã.

‌



Um dos modelos 911 Carrera, da Porsche Reprodução/porsche.com

A linha 911 é produzida desde 1964 e, no Brasil, um de seus modelos pode ser adquirido por cerca de R$ 900 mil, valor que pode alcançar até R$ 1,5 milhão devido à personalização do interior, acabamento diferenciado e maior potência do motor.

O Porsche 911 Carrera S Cabriolet dirigido por Gato Preto, por exemplo, possuía bancos em couro vermelho, além de ser conversível e com carroceria preta. A combinação é uma das opções oferecidas pela fabricante alemã para clientes que buscam exclusividade.

‌



Modelo conversível é um dos mais procurados pelos clientes da Porsche Divulgação/Porsche

Além disso, o carro é equipado com motor seis cilindros e pode atingir até 308 km/h e faz de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, segundo o site oficial da Porsche..

No Brasil, a Porsche vendeu 3447 unidades em 2024, sendo a linha 911 uma das mais procuradas, segundo a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Quem é Gato Preto e o que aconteceu com ele? Gato Preto, cujo nome verdadeiro é Samuel Sant’anna, é um influenciador que relatou em suas redes sociais ter batido seu Porsche, resultando em um prejuízo de R$ 1,5 milhão. Ele foi preso pela polícia por deixar o local do acidente. Quando e onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 20, em um cruzamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, na região do Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista. Como o acidente ocorreu? O Porsche de Gato Preto teria atravessado o sinal vermelho, colidindo com outro veículo, um Hyundai Creta, e um semáforo, que teve sua estrutura danificada. Quem estava no carro de Gato Preto durante o acidente? Gato Preto estava acompanhado de sua namorada, Bia Miranda. Ambos sofreram escoriações leves devido ao acidente. Houve feridos no outro veículo envolvido? Sim, um jovem que estava no Hyundai Creta bateu a cabeça no airbag e sofreu um ferimento na mão. Qual é o modelo do carro de Gato Preto? O carro de Gato Preto é um Porsche 911 Carrera, um dos modelos mais tradicionais da marca alemã. Qual é a história do modelo 911 da Porsche? A linha 911 é produzida desde 1964 e, no Brasil, um de seus modelos pode ser adquirido por cerca de R$ 900 mil, podendo chegar até R$ 1,5 milhão dependendo da personalização e características do veículo. Quais são as características do Porsche 911 Carrera S Cabriolet dirigido por Gato Preto? O Porsche 911 Carrera S Cabriolet de Gato Preto possuía bancos em couro vermelho, era conversível e tinha carroceria preta, uma combinação oferecida pela fabricante para clientes que buscam exclusividade. Quais são as especificações do motor do Porsche 911? O carro é equipado com um motor de seis cilindros, podendo atingir até 308 km/h e acelerando de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, conforme informações do site oficial da Porsche. Quantas unidades da Porsche foram vendidas no Brasil em 2024? No Brasil, a Porsche vendeu 3.447 unidades em 2024, sendo a linha 911 uma das mais procuradas, segundo a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).