Velório de Francisco Cuoco será aberto ao público nesta sexta (20) em São Paulo Ator morreu aos 91 anos na tarde desta quinta (19) por falência múltipla dos órgãos Famosos e TV|Do R7 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 )

O velório de Francisco Cuoco será aberto ao público nesta sexta-feira (20). Os fãs e admiradores poderão se despedir do ator das 7h às 15h no Funeral Home, localizado na rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista, na zona central de São Paulo.

Já o enterro será às 16h, mas fechado apenas para familiares e amigos. As informações foram passadas ao R7 pela assessoria de imprensa do ator.

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e sofria complicações de saúde devido à idade.

A morte foi confirmada ao R7 pelo consultor e escritor Mauro Alencar, amigo de Cuoco e da família do ator, e pela assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein.

Segundo a assessoria de imprensa do ator, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Recentemente, Cuoco enfrentava problemas de saúde, como ansiedade e excesso de peso, chegando a pesar cerca de 130kg.

Francisco foi casado com a atriz Carminha Brandão, nos anos 1960. Depois, casou e teve três filhos com Gina Rodrigues, Tatiana, Rodrigo e Diogo, se separando em 1984.

Em 2013, assumiu relação com Thaís Almeida, 54 anos mais jovem do que ele. O romance chegou ao fim em 2017.

Na televisão, ele esteve em tramas aclamadas como Selva de Pedra, de 1972; Pecado Capital, de 1975; e O Astro, de 1977.

