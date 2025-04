Ariana Grande prova estar no melhor momento da carreira com ‘Brighter Days Ahead’ Cantora lançou cinco faixas, que integram o álbum já bem-sucedido de 2024 Música|Carol Malheiro* 02/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h44 ) twitter

Capa de divulgação de 'Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead' Divulgação/Republic Records

Em Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, lançado na última sexta-feira (28), Ariana Grande dá continuidade ao projeto mais único da carreira. A cantora acrescentou cinco novas músicas ao álbum bem-sucedido de 2024 e divulgou a continuação da faixa introdutória do projeto, Intro (end of the world). Mas, para além das canções inéditas, o principal destaque desse lançamento é o curta-metragem que o acompanha.

Ariana Grande revisita Peaches, personagem criada para o clipe de We Can’t Be Friends (wait for your love), na versão mais velha. Agora, perto do fim da vida, Peaches quer relembrar as memórias antes que elas sejam perdidas por definitivo. No clipe, a cantora continua a releitura do filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. No universo criado por Ariana, Brighter Days é uma empresa, que além de apagar as memórias indigestas dos clientes, como no longa de 2004, também dá a oportunidade de que eles possam viver uma memória pela última vez antes que ela desapareça.

Ariana Grande caracterizada como Peaches no curta-metragem 'Brighter Days Ahead' Reprodução/Instagram/@arianagrande

No curta-metragem, a cantora explora as lembranças passadas, fazendo referências à família, ao ex-marido Dalton Gomez e ao relacionamento atual com o ator Ethan Slater. Provando que esse não é apenas mais um clipe musical, mas, sim, uma experiência cinematográfica completa, em que cada música representa um capítulo da história pessoal de Ariana Grande.

Em uma construção particular e intimista, a cantora cria um universo único e usa da criatividade como maior aliada para gerar uma continuação de cenas que expressam a angústia, a admiração e a complexidade com que sente cada letra que canta.

‌



Na parte do curta em que canta Twilight Zone, uma canção que representa um desabafo de Ariana sobre o ex-marido Dalton Gomez, a cantora parece estar inserida em um pesadelo, do qual luta para não se lembrar. O cenário, que pode ser interpretado como a casa alugada que Ariana Grande e Gomez dividiram em Hampstead, Londres, na Inglaterra, durante as gravações de Wicked, está se desfazendo como uma memória em decomposição.

No ambiente tomado pelo caos, ela canta: “Será que estávamos enganados? Disfarçamos nossas intenções? Nosso ninho era um baile de máscaras. Por que ainda te protejo? Finjo que essas músicas não são sobre você”.

‌



Cantora no cenário que ambienta a faixa 'Twilight Zone' Reprodução/Instagram/@arianagrande

Já na melancólica Hampstead, apesar de mais referências ao tempo em que o casal passou na Inglaterra antes do divórcio, a cantora representa como o pai dela foi importante no processo de cura e reconstrução depois do período complicado pós-relacionamento. O clipe apresenta uma releitura do clássico Frankenstein com o próprio Edward Butera fazendo uma aparição. A referência estética e conceitual é, mais uma vez, muito bem-realizada pela cantora norte-americana.

Ariana Grande nos bastidores da gravação do clipe de 'Hampstead' Reprodução/Instagram/@arianagrande

A pegada jazz no início de Dandelion mostra uma versatilidade sutil no pop de Ariana Grande, apesar de esse ser o lançamento mais similar ao estilo da cantora, e mais próxima de uma balada que traz um toque sensual.

‌



Entre as faixas que não ganham passagens no clipe, Warm é uma clara referência a segurança que Ethan Slater trouxe a Ariana Grande após o término conturbado. Com um pop batido, sem muitas surpresas, essa é a música do álbum que menos impacta logo de cara. Seguida por Past Lives que não impressiona muito, apesar das notas agudas da cantora trazerem um bom tom à faixa.

A versão deluxe de Eternal Sunshine é um acréscimo importante a um projeto único, criativo e pessoal da cantora norte-americana. Ariana Grande adiciona mais projetos de sucesso ao repertório e prova estar no melhor momento da carreira.

*Sob supervisão de Camila Juliotti