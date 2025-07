Jesse & Joy, dupla com Grammys na bagagem, esgota pré-venda de ingressos para show em SP Artistas mexicanos farão apresentação única na capital paulista no dia 13 de setembro Música|Do R7 01/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h43 ) twitter

A dupla Jesse & Joy tem um Grammy e seis Grammys Latino Reprodução/Instagram @jesseyjoy

Jesse & Joy, uma das duplas mexicanas mais influentes do pop latino contemporâneo, esgotou em poucas horas os ingressos da pré-venda exclusiva para o show único que fará em São Paulo no dia 13 de setembro. A apresentação faz parte da turnê internacional El Despecho Tour, que já teve sessões esgotadas por toda a América Latina e Estados Unidos

“Brasil, nos vemos em breve para dançar e cantar juntos! Finalmente, levaremos El Despecho Tour para terras brasileiras e estamos com o coração cheio de amor e emoção”, celebraram Jesse, de 42 anos, e Joy, de 39.

Os irmãos têm mais de 18 anos de carreira e colecionam um Grammy de Melhor Álbum Pop Latino, por Un Besito Más (2015), e seis Grammys Latinos. Entre seus hits, estão ¡Corre!, Ecos de Amor, Dueles e Espacio Sideral, que misturam pop, folk, baladas românticas e mensagens profundas sobre amor, superação e identidade.

As redes sociais da dupla também impressionam pelos números, com 4,2 milhões de seguidores no Instagram e 1,3 milhão no TikTok.

Na nova turnê, o duo entrega arranjos especiais de mariachi, versões acústicas e surpresas exclusivas para os fãs; como a nova faixa Accidente, em parceria com a colombiana Elsa y Elmar.

