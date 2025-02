‘Melhor você ir’: Péricles reúne o melhor da música em show com convidados especiais ‘Pagode do Pericão’ contou com gravação de DVD e participação de Thiaguinho, Maria Rita e Seu Jorge Música|Maria Cunha 26/01/2025 - 09h10 (Atualizado em 26/01/2025 - 09h39 ) twitter

Péricles entregou simpatia e música boa na quarta edição do “Pagode do Pericão” Arquivo/Maria Cunha/R7

O “Pagode do Pericão” — show do cantor Péricles com sucessos do pagode e do samba — teve mais uma edição no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, no último sábado (25), dia do aniversário da cidade. Se o objetivo do artista era celebrar a data, é possível afirmar, com toda certeza, que ele transformou a capital paulista em festa durante três horas.

Antes da apresentação de “Pericão”, como é chamado pelos fãs, o evento contou com um show de abertura de Xanddy Harmonia. O cantor levantou o público e colocou todo mundo para dançar com as suas músicas. Esposa dele, a ex-dançarina Carla Perez também contribuiu para o clima de Carnaval e, na plateia, se divertiu e registrou os hits.

Xanddy Harmonia colocou a plateia para dançar e antecipou o Carnaval em show Arquivo/Maria Cunha/R7

Com a chegada de Péricles — que realizou a gravação de seu novo DVD durante o show —, o ambiente ficou ainda mais cheio e animado. O roteiro da quarta edição do “Pagode do Pericão” foi centrado em pagodes dos anos 1980 e 1990 e não decepcionou.

Em um espaço com famílias, casais, amigos e até pessoas sozinhas, não tinha quem não desse um ou vários sorrisos largos com o carisma do artista. Ele canta, dança, ri e, principalmente, se diverte.

A alegria em fazer o “Pagode do Pericão” é, inclusive, comentada pelo cantor. Em entrevista ao R7, o artista disse que celebrar a vida é um dos motivos de fazer o evento.

“Eu sempre pensei que eu faço parte de algo maior. O intuito do pagode ou de tudo que eu faço na minha carreira tem esse olhar. Tem gente que vem de longe para comemorar a vida, as vitórias. A gente tem que comemorar, aprender a comemorar mais, que é o que a gente está fazendo aqui”, afirmou Péricles.

As participações especiais do “Pagode do Pericão” também merecem destaque. Ao lado de Thiaguinho, o cantor emocionou os fãs da época em que cantavam juntos no Exaltasamba e os dois mostraram cantando que, realmente, “A Amizade É Tudo”.

Thiaguinho e Péricles relembraram hits e animaram o público Arquivo/Maria Cunha/R7

A presença feminina de Maria Rita engrandeceu o show e, com o dono da noite, ela colocou o público para sambar. A voz da cantora foi muito aplaudida pelo público, o que não é surpresa.

Maria Rita também esteve entre os convidados do “Pagode do Pericão” Arquivo/Maria Cunha/R7

O último convidado do evento foi o cantor Seu Jorge que desfilou elegância com um terno branco e uma gravata borboleta preta. Os sucessos do músico, como “Amiga da minha mulher” e “Burguesinha”, foram cantados em alto e bom som pela plateia.

Seu Jorge soltou a voz e cantou sucessos ao lado de Péricles Arquivo/Maria Cunha/R7

Como fã de Péricles e dos cantores que fizeram parte desta edição do “Pagode do Pericão”, posso afirmar que a emoção foi inevitável durante o show. As músicas carregam memórias e, tenho a certeza de que pude viver mais um capítulo da história do pagode sendo feita. Por isso, não tenho dúvidas ao dizer: “É, Pericão… Eu te encontrei na hora certa!”