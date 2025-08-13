Logo R7.com
Quem são os herdeiros dos direitos autorais das 795 músicas de Arlindo Cruz

Nos últimos anos, renda obtida com as músicas foi usada para custear o tratamento de saúde do músico

Música|Do R7

  • A herança de Arlindo Cruz ficará com sua esposa e três filhos.
  • Os herdeiros são responsáveis pelos direitos autorais de 795 músicas.
  • Os direitos perduram por 70 anos após sua morte, ocorrida em 8 de setembro.
  • A renda dos direitos autorais foi usada para custear seu tratamento de saúde após um AVC.

O compositor e cantor teve 795 obras musicais e 1.797 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad Reprodução/Record TV

A herança artística de Arlindo Cruz, morto na última sexta-feira (8), aos 66 anos, ficará com quatro herdeiros diretos. A esposa Bárbara Cruz, conhecida como Babi, e os três filhos, Arlindinho, Flora e Kauan Felipe, serão responsáveis por administrar os direitos autorais do sambista.

A legislação brasileira estabelece que os direitos patrimoniais de um autor e também intérprete devem ser geridos exclusivamente por seus herdeiros diretos. Eles são os únicos com autorização para uso comercial, reprodução e distribuição das obras. No caso de Arlindo, os direitos perduram por 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua morte.

Ao longo da carreira, o compositor e cantor teve 795 obras musicais e 1.797 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Nos últimos anos, a renda obtida com esses direitos foi usada principalmente para custear seu tratamento de saúde após o AVC sofrido em 2017.

Segundo a filha Flora, o gasto com plano de saúde chegava a cerca de R$ 30 mil por mês. “São sete anos de AVC e a gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde. Só que meu pai não canta mais, então o dinheiro de direitos autorais é pra cuidar da saúde dele”, disse durante participação no reality A Fazenda.


Flora contou que, antes do acidente, levava uma vida confortável. “Até os meus 12 anos, era dondoca, tinha motorista, segurança. Tinha tudo. Fui do céu ao inferno”, afirmou. Com a nova realidade financeira, ela disse ter precisado “arregaçar as mangas e enfrentar a realidade da vida”.

Durante o período em que esteve em casa sob cuidados, Arlindo passou por cinco cirurgias na cabeça. Ainda segundo a filha, o plano de saúde não cobria integralmente as necessidades médicas do pai. “Lá em casa se eu não trabalhar, se minha mãe não trabalhar, se meu irmão não trabalhar, a gente não sustenta a nossa vida”, relatou.

