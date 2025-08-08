Família de Arlindo Cruz se despede do cantor: ‘Foi um poeta do samba’ Artista morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A família de Arlindo Cruz anunciou sua morte na sexta-feira (8), aos 66 anos.

O artista foi lembrado como um poeta do samba, com um legado significativo na música brasileira.

Arlindo estava internado após sofrer um AVC em 2017, e ficou 15 meses hospitalizado.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8)

A família do cantor Arlindo Cruz comunicou, nesta sexta-feira (8), a morte do artista por meio de uma nota oficial publicada no Instagram. Em um texto comovente, eles lamentaram a partida do sambista e exaltaram sua trajetória como um dos maiores nomes da música brasileira.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, disse a nota.

O filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, também se manifestou nas redes sociais e fez uma homenagem ao pai. Com uma foto ao lado do sambista, ele escreveu apenas: “Valeu 🖤.”, em um agradecimento simples e carregado de significado.

Arlindo Cruz era considerado um dos nomes mais influentes do samba e estava internado no momento de sua morte.

‌



Em 2017, o cantor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico e passou 15 meses hospitalizado. Fora dos palcos, recuperava-se das sequelas desde então.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

‌



Veja a nota da família na íntegra:

