Painel da ‘Wandinha’ em prédio de São Paulo rende multa de R$ 190 mil e vira alvo da prefeitura

Prédio foi multado por painel de 'Wandinha' Reprodução/Instagram/@netflixbrasil

Nem a Wandinha escapou do rigor da Prefeitura de São Paulo! Um painel enorme com referência à série, de mesmo nome, pintado em um prédio no centro da capital, está dando o que falar… 👀

A arte, localizada em um edifício na Rua Ana Cintra, com vista privilegiada para o Minhocão, foi vistoriada na sexta-feira (1º) e... punição!

Segundo a prefeitura, o mural fere a Lei Cidade Limpa, que proíbe intervenções artísticas com qualquer indício de promoção comercial — mesmo que de forma indireta.

Apesar de não citar a Netflix nem o nome da série, a pintura tem a cara da Wandinha e até a famosa “mãozinha”.

‌



Resultado? O condomínio levou uma multa de R$ 190 mil! 💸E não para por aí: se a arte não for removida em cinco dias, novas autuações serão aplicadas a cada 15 dias...

Mas parece que o streaming não se abalou. Muito pelo contrário! O perfil oficial da Netflix Brasil fez questão de divulgar o painel nas redes sociais no domingo (3):

‌



“Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo [...]”, debochou.

E ainda deu a localização completa: “Está em São Paulo e quer ver isso com seus próprios olhos? Vai lá no Minhocão, perto da estação Santa Cecília do metrô. Boa sorte”.

‌



Pelo visto, a Wandinha até sorriu… Mas quem não achou graça nenhuma foi a prefeitura. 😬

