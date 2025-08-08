Amiga de Preta Gil, Jude Paulla revela planos para aniversário da cantora que não chegou a acontecer
DJ contou que estavam organizando uma festa surpresa em Nova York no dia em que artista completaria 51 anos
Amiga de longa data de Preta Gil, a DJ Jude Paulla abriu o coração nas redes sociais ao contar que uma festa surpresa em Nova York estava todinha planejada para comemorar o aniversário de 51 anos da cantora, nesta sexta-feira (8).
“Era para ser hoje sua festa lá no apartamento do Boris, em Nova York. Todos seus amigos iam chegar de surpresa. Muita, muita, muita saudade!”, escreveu. 💔
Preta faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, também em Nova York, após uma batalha intensa contra um câncer colorretal. A dor da perda ainda é recente, mas os amigos estão transformando saudade em homenagem.
Aproveitando a data especial, Jude se uniu a Gominho, Du Marinho e Iuri Rio Branco para lançar uma homenagem daquelas: a música Brisa Dendê, gravada por Preta durante o tratamento, foi editada e agora está disponível em todas as plataformas digitais.
Uma última surpresa, agora para os fãs, feita com muito amor e saudade. 🖤
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp