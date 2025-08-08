Amiga de Preta Gil, Jude Paulla revela planos para aniversário da cantora que não chegou a acontecer DJ contou que estavam organizando uma festa surpresa em Nova York no dia em que artista completaria 51 anos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jude Paulla revelou que amigos estavam organizando festa para Preta Gil Reprodução/Instagram

Amiga de longa data de Preta Gil, a DJ Jude Paulla abriu o coração nas redes sociais ao contar que uma festa surpresa em Nova York estava todinha planejada para comemorar o aniversário de 51 anos da cantora, nesta sexta-feira (8).

“Era para ser hoje sua festa lá no apartamento do Boris, em Nova York. Todos seus amigos iam chegar de surpresa. Muita, muita, muita saudade!”, escreveu. 💔

Preta faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, também em Nova York, após uma batalha intensa contra um câncer colorretal. A dor da perda ainda é recente, mas os amigos estão transformando saudade em homenagem.

Aproveitando a data especial, Jude se uniu a Gominho, Du Marinho e Iuri Rio Branco para lançar uma homenagem daquelas: a música Brisa Dendê, gravada por Preta durante o tratamento, foi editada e agora está disponível em todas as plataformas digitais.

‌



Uma última surpresa, agora para os fãs, feita com muito amor e saudade. 🖤

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.