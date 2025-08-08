Gilberto Gil, família e amigos homenageiam Preta Gil no dia em que a cantora completaria 51 anos
Publicações emocionadas tomam conta das redes sociais, e planos de uma festa surpresa em Nova York são revelados por amiga
Preparem o lencinho! 😢 Esta sexta-feira (8) está sendo marcada por muita emoção e homenagens! Preta Gil, que completaria 51 anos, está sendo lembrada por familiares e amigos nas redes sociais com fotos inéditas e declarações emocionadas.
O perfil oficial de Gilberto Gil, pai da cantora, abriu o baú de memórias e postou fotos raras de Preta ainda criança, com a família.
Na legenda, ele escreveu: “Na Família Gil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim.”
Entre os registros, tem Preta bebê no colo da mãe, Sandra Gadelha, com Gil amparando Pedro, o filho mais velho do ex-casal, que também já faleceu após um acidente de carro.
As imagens mais recentes mostram Preta com o filho Fran e a neta Sol de Maria, em momentos cheios de carinho. 🥺
Mas não parou por aí! Outros membros da família Gil se mobilizaram. A irmã mais velha de Preta, Nara Gil, também fez questão de homenageá-la e postou:
“Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades.”
Nos comentários, Flor Gil, filha de Bela Gil, resumiu tudo com uma frase curta, porém forte: “Um dia infinito!”
Já Malu Barbosa, amiga próxima da cantora, disse: “Feliz aniversário, meu amor! Achei que estaríamos comemorando hoje! Comemoro aqui sua vida! Te amo.” E ainda publicou uma foto antiga de Preta.
Outra informação que emocionou os fãs foi que havia até uma festa surpresa programada em Nova York para a cantora, e quem contou foi Jude Paulla, amiga de Preta.
“Era para ser hoje sua festa lá no apartamento do Boris lá em Nova York. Todos os seus amigos iam chegar de surpresa! Muita saudade.”
Duh Marinho, em um post compartilhado com Gominho, também publicou um vídeo com uma música inédita feita para Preta.
Ele disse: “Essa é uma homenagem pro nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa no dia de hoje como ela gostaria, essa música que a gente fez vai ficar eternizada em forma de saudade. Estar em sintonia com alguém pode ser algo eterno se você sente o que não se vê.”
E completou: “Dia 8 de agosto será sempre o dia em que vamos celebrar o sol das nossas vidas! Essa música é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos todos de amizade. Preta vive e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê.”
A diretora artística Amora Mautner também deixou sua homenagem: “Tanta felicidade sempre.”
Na imagem publicada, ela aparece ao lado de Preta e Flora Gil, madrasta da cantora, que reagiu com um coração. ❤️
Preta Gil faleceu no último dia 20 de julho, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento alternativo contra o câncer que enfrentava desde 2023.
