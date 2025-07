Carolina Dieckmmann emociona ao mandar recado para amiga de Preta Gil: ‘Nunca mais será como antes’ Atriz deixou comentário em publicação de Ju de Paulla, que acompanhou a cantora nos últimos dias Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/07/2025 - 13h44 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Dieckmmann agradeceu o cuidado de Ju de Paulla com Preta Gil Reprodução/Instagram/@loracarola/@judepaulla

Carolina Dieckmmann não escondeu a dor e a emoção ao comentar uma publicação de Ju de Paulla, amiga que acompanhou Preta Gil até os últimos momentos nos Estados Unidos. A atriz, que também era muito próxima de Preta, deixou um recado carregado de saudade e admiração nos comentários do post.

O desabafo de Ju já havia emocionado os fãs no dia anterior, mas o que pegou todo mundo de surpresa foi a mensagem intensa de Carolina: “Você sabe, né? A gente vai sobreviver, a gente vai se juntar, mas nunca mais será como antes...”, começou ela.

E seguiu, deixando claro que a experiência ao lado de Preta foi transformadora: “E tudo que você viveu, principalmente nesses últimos anos, e o que nós vimos e vivemos dentro daquele quarto nos últimos 3 dias, transformarão a nossa existência profundamente, como, aliás, a Preta sempre transformou tudo.”

RESUMO DA NOTÍCIA Carolina Dieckmann compartilha mensagem emotiva para Ju de Paulla, amiga de Preta Gil.

A atriz expressa saudade e reflete sobre a transformação causada pela experiência ao lado de Preta.

Ju de Paulla revela que abandonou tudo no Brasil para estar ao lado de Preta até o fim.

Ambas falam sobre a profundidade da vivência e o amor compartilhado durante momentos difíceis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Carolina fez questão de agradecer pela dedicação da amiga durante todo o processo: “Obrigada por ser tanto, pela infinita entrega, pelo amor compartilhado, pelo cuidado até o fim... O resto é o que já tá dentro da gente. Te amo.”

‌



Com um desabafo de cortar o coração, Ju revelou que largou tudo para acompanhar Preta até o último instante.

“Há 3 meses atrás eu larguei tudo no Brasil porque não teria lugar nenhum no mundo que eu queria estar que fosse ao seu lado. E assim foi até o último minuto da sua vida, eu tava lá de mão dada com você. Só a gente sabe o que a gente viveu nesses três meses. Nos últimos três dias, eu vi sua luta sobre-humana. Eu tava lá, dormindo do seu lado todo dia. E estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente”, escreveu. 💔

‌



Veja o post de Ju de Paulla na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.