Bia Miranda aparece deitada em cama com Gato Preto e dispara: ‘Errei fui mlk’
Entre escândalos e declarações, casal reaparece junto após medida protetiva e agita redes sociais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
E a montanha-russa amorosa de Bia Miranda e Gato Preto ganhou mais um looping! 🎢 Apesar do fim recheado de barracos, acusações e até medida protetiva, os dois estão novamente grudados.
E não é boato, não: em seu daily — perfil do Instagram em que compartilha a rotina — Bia postou uma foto na cama com o influenciador, acompanhada da frase: “Errei, fui mlk”. Já ele também publicou vídeos e fotos coladinho nela.
Veja também
Como se não bastasse, o casal polêmico ainda foi visto passeando juntinho em um shopping de Salvador, tirando fotos com fãs, como se nada tivesse acontecido.
Vale lembrar que, em junho, o romance terminou no maior escândalo. Bia acusou Gato Preto de agressão física, disse que levou um murro, foi enforcada e ameaçada, inclusive com falas envolvendo a filha do casal, Maysha.
Na época, ela mostrou marcas no corpo, chamou a polícia e pediu medida protetiva. O funkeiro chegou a ser detido para averiguação, mas foi liberado logo depois.
Para completar o turbilhão em que vivem, Bia Miranda e Gato Preto também viraram alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizada na última quinta-feira (7).
A ação mira 15 influenciadores digitais que estariam usando as redes sociais para divulgar jogos de azar, como o polêmico “Jogo do Tigrinho” e outros semelhantes.
Se é recomeço, recaída ou só mais um capítulo do reality show particular dos dois, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: Bia e Gato Preto provaram que nem medida protetiva segura esse relacionamento explosivo! 💣
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp