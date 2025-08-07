Após receber mensagens desejando a morte do bebê, Gabi Prado se desespera ao vazar foto do filho Influenciadora falou sobre o medo causado pelos haters que a perseguem há anos, especialmente após o nascimento da criança Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h56 ) twitter

Gabi Prado pediu que fãs e perfis de fofoca respeitem sua decisão de proteger o filho Reprodução/Instagram/@pradogabrielle

A influenciadora Gabi Prado, conhecida por não ter papas na língua, viveu um verdadeiro perrengue virtual na última quinta-feira (6). Ela se desesperou após postar, por engano, a primeira foto do filho, José Bento, nas redes sociais.

A intenção era mostrar só para os “melhores amigos”, mas... acabou indo para todo mundo! Mais de 300 mil pessoas viram o clique antes que ela conseguisse apagar! 😱

E, como era de se esperar, o susto foi grande. A mãe de primeira viagem fez um apelo emocionado, pedindo que os seguidores não compartilhem a imagem:

“Eu espero que vocês entendam o motivo, que até hoje eu não mostrei ele aqui. Acho que já tem mais de cinco anos que isso acontece, só que na gravidez eu fiquei mais sensível e ler esse tipo de coisa me deixou muito mal. Então, foi uma gravidez mais difícil por conta dessas situações com esses haters. Eu tinha muito medo”, contou Gabi, que revelou sofrer ataques há anos.

Segundo ela, os ataques passaram de todos os limites quando estava grávida. Teve até gente desejando a morte do bebê! 😡

Por isso, Gabi decidiu blindar a imagem do filho, fruto do relacionamento com Thiago Gomes, com quem teve o pequeno José Bento no dia 19 de julho. E o deslize na publicação mexeu com o emocional da influenciadora.

“Ele nasceu e eu tomei a decisão de não mostrá-lo aqui, de não expor. E aí eu ia postar nos melhores amigos, né? E acabei postando e mais de 300 mil pessoas viram, né? Por mais que eu tenha apagado rápido, assim. Então eu peço, do fundo do meu coração, que vocês não compartilhem. Instagram de fofoca também não compartilhem, porque eu acho que é um direito meu como mãe”, pediu ela, visivelmente abalada.

