Luana Piovani debocha de Gretchen após ser detonada pela cantora Atriz rebateu com ironia os seguidores que cobraram resposta à Rainha do Rebolado, após fala polêmica sobre homens Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/08/2025 - 11h23 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Luana Piovani e Gretchen estão em conflito após comentários polêmicos nas redes sociais.

Luana se manifestou sobre homens, gerando reações, incluindo críticas de Gretchen.

Gretchen fez um vídeo rebatendo Luana, defendendo que existem homens apaixonados e gentis.

A troca de farpas entre as duas gera expectativa sobre novas respostas e provocacões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Luana Piovani alfinetou Gretchen nas redes sociais Reprodução/Instagram/@luapio/@gretchen

O barraco está armado entre duas figuras icônicas do entretenimento nacional: Luana Piovani e Gretchen! 💥

Tudo começou quando a atriz fez um desabafo sobre problemas com uma companhia aérea, mas o assunto tomou outro rumo nos comentários...

Os seguidores aproveitaram o post para cobrar uma resposta de Luana sobre as críticas que Gretchen fez no dia anterior, após uma fala para lá de polêmica da atriz no programa DR: Discutindo Relações.

Nos comentários, uma seguidora foi direta: “Mana, a lapada na Gretchen vem quando?” E Luana, claro, não deixou passar: “Ué, já não está na cara que a lapada já veio?!!! Só pode ter sido isso”, respondeu com deboche.

‌



Outra seguidora quis mais: “Tá, mas e a Gretchen?” A atriz, afiada como sempre, provocou de novo: “Pois é, menina, está diferente, né?”. Eita!

Mas o que aconteceu?

A polêmica iniciou após um vídeo de Luana viralizar, no qual ela soltou o verbo sobre os homens em geral. A frase foi forte: “Homem não se apaixona por ninguém! Homem viu um buraco, enfia o p*u, quer f****r”, disparou.

‌



A Rainha do Rebolado, que não tem papas na língua, se revoltou com a fala da atriz e gravou vídeos rebatendo, sem citar nomes.

“Quero falar para vocês de uma notícia que vi de uma atriz falando que homem todos não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio — eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela tiver falando dos homens que ela conhece, porque ela está generalizando uma coisa que não é verdade”, começou.

‌



E teve mais! Gretchen alfinetou com força: “Eu acredito que existem mulheres que são tão insuportáveis, que não tem homem que aguente ficar do lado delas. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca para mim, ele abre a porta do carro, ele é fiel. Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Vocês vão ver que existem, sim, homens legais.”

Será que vem confusão por aí? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.