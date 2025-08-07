Bia Miranda debocha de operação policial e reclama da bagunça: ‘Maior sacanagem’ Influenciadora é alvo de investigação sobre jogos de azar, mas segue plena nos stories em busca do biquíni perfeito Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/08/2025 - 13h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Bia Miranda se manifestou nas redes sociais sobre uma operação policial que a investiga por jogos de azar online.

Ela reclamou da bagunça causada pela polícia durante a busca em sua casa, alegando que nada foi encontrado.

Apesar da situação, Bia permaneceu tranquila e preocupada com a escolha de um novo biquíni.

Além dela, o ex-parceiro Buarque também está sendo investigado e um outro suspeito foi preso com uma arma. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bia Miranda é alvo de investigação sobre jogos de azar Reprodução/Instagram/@biamiranda

O circo está armado e Bia Miranda parece não estar se importando... 😳

Nos stories do Instagram — que ela postou e apagou rapidinho — a ex-A Fazenda 14 detonou a operação policial que investiga um esquema de jogos de azar online, como o Jogo do Tigrinho, e da qual ela é uma das investigadas.

“Maior sacanagem. Os polícias foram lá em casa, procurou, procurou, procurou e não levou p***a nenhuma, porque não achou nada. Bagunçou todo meu quarto, todo meu closet. Acha bonito ainda gravar pegando minhas roupas e tacando no chão, pegar meus cadernos e tacar no chão”, reclamou, visivelmente irritada.

Mas se engana quem pensa que Bia está abalada com a confusão. Horas depois, ela apareceu nas redes preocupada com outro assunto: biquíni novo! 👙

Direto da Bahia, a influenciadora de 21 anos surgiu tranquila: “Bom dia, minhas irmãs! Já tomei um banho, já coloquei uma roupinha bem bonitinha, já troquei de unha, coloquei uma de minhoquinha…”, começou, com o astral lá em cima.

Ela também contou que estava em busca de um biquíni PP: “Gosto de parte baixa pequena e a parte de cima também, bem pequenininha. Muito difícil achar biquíni PP bonito. Não gosto de estampa.”

Além de Bia, o ex dela, Buarque — com quem tem um filho, Kaleb — também está na mira da polícia. Outro envolvido na investigação é Maumau, que foi preso em flagrante em São Paulo após os agentes encontrarem uma arma em casa.

