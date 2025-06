Ex de Bia Miranda, Gato Preto rebate acusação de agressão: 'Não nasci para ser taxado de otário' Vice-campeã de A Fazenda 14 afirma que levou soco no rosto e chute na costela do antigo parceiro, além de uma tentativa de enforcamento

Fabíola Reipert|Do R7 11/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share