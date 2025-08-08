Oruam acumula multa de R$ 40,5 mil do Ibama por bichos exóticos e segue preso por crimes graves
Além das acusações criminais, rapper é punido por manter animais silvestres ilegalmente
Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, não enfrenta apenas problemas com a Justiça criminal...
Além de ter sido indiciado por sete crimes pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, incluindo tráfico de drogas e resistência qualificada, o cantor também ainda tem “contas a pagar” com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no valor de R$ 40,5 mil. 💸
Em novembro de 2023, o Ibama autuou Oruam por manter ilegalmente quatro animais silvestres em cativeiro, sem autorização. Entre eles, estavam um gato de luxo avaliado em mais de R$ 100 mil, uma arara-vermelha, um papagaio e um macaco-prego. 🐈🐦🐒
O artista chegou a exibir os animais nas redes sociais, inclusive mostrando um arranhão causado pelo felino, que pode atingir até 60 cm de altura!
No mesmo dia da primeira autuação, Oruam recebeu uma segunda multa por dificultar o trabalho dos fiscais do Ibama durante a operação em sua residência.
O cantor, filho de Marcinho VP — conhecido líder do Comando Vermelho —, acumulava seguidores nas redes sociais ao mostrar seu cotidiano ao lado dos animais, reforçando sua imagem excêntrica e polêmica.
No entanto, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais: “É proibido apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. O infrator está sujeito a detenção de seis meses a um ano, além de multa.”
Oruam está preso preventivamente desde 22 de julho, quando se entregou à Polícia Civil. A prisão ocorreu após ele e amigos terem atirado pedras contra policiais que cumpriam mandado de prisão contra um adolescente suspeito de tráfico e roubo, presente na casa do artista.
Por esses fatos, o cantor foi indiciado por sete crimes: “tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.”
A situação do artista segue sob investigação, enquanto as multas do Ibama reforçam outro capítulo dessa trajetória marcada por polêmicas... 🔥
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp